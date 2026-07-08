Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Dünya Kupası çeyrek final maçları bugün mü, yarın mı? İşte 8 Temmuz maç programı

8 Temmuz maçları, “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bugün Dünya Kupası maçı var mı?” sorularıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Temmuz Çarşamba maç programında Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları öne çıkarken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final takvimi de merak ediliyor.