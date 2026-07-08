Fenerbahçe Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB hazırlık maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek?
Fenerbahçe Admira Wacker maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetimindeki ilk hazırlık sınavında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorularının yanıtı ve Fenerbahçe’nin Avusturya kampı hazırlık maçları takvimi haberimizde.
Fenerbahçe Admira Wacker maçı, sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşması olacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Admira Wacker maçı bu akşam oynanacak
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak. Mücadele, 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.30’da başlayacak.
Karşılaşma, Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak. Fenerbahçe Admira Wacker maçı TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçın yayın bilgileri
Fenerbahçe’nin Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Maç: Fenerbahçe - Admira Wacker
Tarih: 8 Temmuz Çarşamba
Saat: 20.30
Yer: Raiffeisen Arena, Linz
Yayın: TV100
Yayın durumu: Naklen ve şifresiz
Fenerbahçe’nin hazırlık maçları takvimi
Sarı-lacivertli takım, Admira Wacker karşılaşmasının ardından Avusturya kampında iki hazırlık maçı daha oynayacak.
Fenerbahçe, 11 Temmuz Cumartesi günü Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz Salı günü ise Avusturya ekibi LASK Linz ile mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi mesaisi 21 Temmuz’da başlayacak
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için bu sezon 2. ön eleme turundan mücadeleye başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. İlk maç Kadıköy’de oynanacak, rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz’da deplasmanda yapılacak.
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