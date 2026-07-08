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AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2026: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri

AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2026: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri

17:11, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2026: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda sınav tarihleri ve giriş belgelerine ilişkin gelişmeler merak konusu olurken, adaylar “AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav takvimi ve giriş belgeleriyle ilgili gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre sınav süreci netleşirken, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

AÖL 3. dönem sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav takvimi ve giriş belgeleriyle ilgili gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre sınav süreci netleşirken, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav maratonunun ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturumu ise aynı gün 14.00'te başlayacak. Üçüncü ve son oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak. Adayların sınav günü belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav maratonunun ilk oturumu 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturumu ise aynı gün 14.00'te başlayacak. Üçüncü ve son oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak. Adayların sınav günü belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili Açık Öğretim sistemi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktısını alabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sınav belgelerini kendi öğrenci bilgi sistemi üzerinden temin ederken, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de AÖL öğrenci giriş ekranı aracılığıyla belgelerine ulaşabilecek.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili Açık Öğretim sistemi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktısını alabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sınav belgelerini kendi öğrenci bilgi sistemi üzerinden temin ederken, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de AÖL öğrenci giriş ekranı aracılığıyla belgelerine ulaşabilecek.
Başlıklar :AÖLAÖL sınav giriş yerleriaöl sınav
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