MEB E-Kayıt Sorgulama Ekranı Açıldı! 2026 Çocuğum Hangi Okula Düştü, Adrese Dayalı Okul Sorgulama Nasıl Yapılır?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile kolaylaşıyor. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, velilere büyük kolaylık sağlıyor. Çocuğunuzun hangi okula yerleştiğini öğrenmek için "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını artık e-Okul üzerinden hızlıca bulabilirsiniz. Veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının gideceği okulu öğrenebiliyor.