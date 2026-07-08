Ekim Turizm ne zaman işlem görecek? Ekim Turizm borsa işlem tarihi açıklandı mı?
Halka arz takviminin dikkat çeken şirketlerinden Ekim Turizm'de yeni aşamaya geçildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihi merak ederken, beklenen açıklama geldi. Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte EKIM kodlu payların ilk işlem günü ve işlem göreceği pazar kesinlik kazandı.
Ekim Turizm halka arzına katılan binlerce yatırımcı için beklenen süreç tamamlanıyor. Talep toplama işlemlerinin ardından gözler Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk işlem gününe çevrilirken, şirket hisselerinin hangi tarihte yatırımcılarla buluşacağı resmi açıklamayla netleşti. Böylece EKIM işlem koduyla işlem görecek payların borsadaki yolculuğu da başlamış olacak.
EKİM TURİZM (EKIM) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruya göre şirket hisseleri "EKIM.E" işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle yatırımcıların alım satımına açılacak. 832 milyon TL nominal değerli payların tamamı kota alırken, halka arz edilen 162 milyon TL nominal değerli pay 9 Temmuz'dan itibaren işlem görecek. İşlemlerde uygulanacak baz fiyat 30,26 TL olarak belirlenirken, ilgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak. Ekim Turizm'in halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde borsa dışında sabit fiyatla gerçekleştirildi.
EKİM TURİZM HİSSELERİ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?
Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşlemler sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek.
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