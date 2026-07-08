MEB E-Kayıt Sorgulama Ekranı Açıldı! 2026 Çocuğum Hangi Okula Düştü, Adrese Dayalı Okul Sorgulama Nasıl Yapılır?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile kolaylaşıyor. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, velilere büyük kolaylık sağlıyor. Çocuğunuzun hangi okula yerleştiğini öğrenmek için "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını artık e-Okul üzerinden hızlıca bulabilirsiniz. Veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının gideceği okulu öğrenebiliyor.
Adrese dayalı okul sorgulama sistemi ile velilerin merakı son buluyor. Velilerin her yıl merakla beklediği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile büyük kolaylık sağlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, çocuklarının hangi okula yerleşeceğini öğrenmek isteyen velilerin imdadına yetişiyor. Veliler artık "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını, ikamet adreslerine göre belirlenen otomatik yerleştirme sistemi sayesinde e-Okul üzerinden saniyeler içinde öğrenebiliyor.
ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Çocuğunuzun hangi okula gideceği, yani adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya ortaokula yerleşeceği, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından genellikle ağustos ayında açıklanır.
İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.
E Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama ekranı için tıklayın
İKAMET ADRESİNE GÖRE OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?
Veliler, e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak çocuklarının ikamet adresine göre hangi ilkokula kayıt hakkı kazandığını öğrenebiliyor. Sistem, öğrencinin bulunduğu mahalle ve nüfus kayıt bilgilerine göre en yakın okulu otomatik olarak gösteriyor.
Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Öğrenciler ve öğretmenler için belirlenen ara tatil dönemleri şu şekilde:
Birinci dönem ara tatili: 16 Kasım 2026 Pazartesi - 20 Kasım 2026 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi - 12 Mart 2027 Cuma
2026-2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yaz tatiline girecek.
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