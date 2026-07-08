3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA 8 TEMMUZ 2026: 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? 1. derece memurlar...
Kamu çalışanlarının uzun süredir gündeminde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin beklenti sürüyor. Birinci dereceye yükselen ve belirlenen hizmet süresini tamamlayan memurlar, düzenlemenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ve ne zaman yasalaşacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi üzerinde doğrudan etkisi bulunan düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılacak adımlara çevrilmiş durumda.
3600 ek gösterge konusunda bekleyiş devam ederken, milyonlarca kamu görevlisinin gözü Meclis'te yapılacak çalışmalara çevrildi. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde birinci dereceye ulaşan memurların mali ve sosyal haklarında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu nedenle kamu çalışanları, teklifin ne zaman gündeme geleceğini, kimleri kapsayacağını ve uygulamanın hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini araştırmayı sürdürüyor.
Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli reformlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren torba yasa tasarısı, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Özellikle birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar hız kazandı.
86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor. Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören düzenleme için gözler gelecek müjdeli habere çevrildi.
Memur konfederasyonlarıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinden 500 binden fazla memur faydalanacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Aynı zamanda, ek göstergeyle birlikte emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak, böylece emekli maaşları önemli ölçüde iyileşecek.
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