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EKPSS tercihleri ne zaman alınacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman alınacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

10:03, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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EKPSS tercihleri ne zaman alınacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS tercih takvimi, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların 14 Mayıs’ta açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde yer almaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru tarihlerine odaklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sonrasında adayların en büyük beklentisi EKPSS tercihleri oldu. İşte, 2026 EKPSS tercih detayları.

19 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının 14 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek tercih açıklamasına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına atanmayı bekleyen binlerce adayın merakla araştırdığı 2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar.

19 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının 14 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek tercih açıklamasına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına atanmayı bekleyen binlerce adayın merakla araştırdığı 2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar.

EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?

EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDIÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.

Bu sınavın sonuçları;

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

Bu sınavın sonuçları;A) Memur statüsünde personel istihdam eden;a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.
Başlıklar :EKPSSEKPSS tercihleriÖSYMEngelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
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