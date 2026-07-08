Çeyrek final maçları ne zaman? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı
2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 16 turu İsviçre-Kolombiya maçıyla tamamlandı. Sürpriz sonuçların dikkat çektiği dev turnuvada gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. İşte Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı.
2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Kolombiya’yı penaltılarla elemesinin ardından çeyrek final tablosu netleşti: Peki yarı final yolunda hangi takımlar karşı karşıya gelecek?
Dünya Kupası çeyrek final oynayacak ülkeler-takımlar hangileri?
Turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar Fas, Fransa, Norveç, İngiltere, İspanya, Belçika, Arjantin ve İsviçre oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu?
Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bu turu geçen dört takım yarı finale yükselecek.
Çeyrek final programı şöyle:
9 Temmuz Perşembe, TSİ 23.00: Fransa-Fas
10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz, üçüncülük maçı 18 Temmuz ve final ise 19 Temmuz tarihinde oynanacak.
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?
Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.
Dünya Kupası final maçı ne zaman?
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.