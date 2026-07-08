Çeyrek final maçları ne zaman? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Taşeron İşçiye Kadro Son Dakika: KİT, TYP ve Belediye İşçileri Kadroya Geçecek Mi? Taşerona Kadro Torba Yasada Var Mı Kimlere Kadro Var?

Kamuda çalışan binlerce işçiyi ve ailelerini doğrudan ilgilendiren taşerona kadro (90 bin - 100 bin işçi düzenlemesi) konusu gündemde yer alan konular arasında. 2026 yılı itibarıyla taşeron işçilerin yanı sıra Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediyelerde görev yapan personelin kadroya alınmasına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Önceki yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle taşeron işçilerin önemli bir kısmı kadrolu statüye geçirilirken, kapsam dışında kalan KİT ve belediye işçileri için de yeni adımlar atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan taşeron işçilerin en çok takip ettiği başlıklardan biri olan ilave tediye ödemeleri de yapılan artışla dikkat çekti. İkramiyelere gelen zam, çalışanların gelirlerinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Gözler şimdi, taşeron işçilerle birlikte KİT ve belediye işçilerinin kadroya geçişine ilişkin olası düzenlemelere çevrildi. Peki Taşeron işçi kadro, KİT ve belediye işçileri kadroya geçecek mi? İşte haberin detayları.