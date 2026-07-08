Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İlk evim konut kredisi kampanya başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak kimler başvuracak?

İlk evim konut kredisi kampanya başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak kimler başvuracak?

08:28, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:28, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İlk evim konut kredisi kampanya başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak kimler başvuracak?
İlk Evim kampanyası, düşük 1,20 faizli konut kredisi detayları

İlk kez ev alacaklara 1,20 oranla kredi verileceği açıklandı. Sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini duyurdu. İlk evim konut kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği sağlayan bir konut projesidir. Özellikle ilk kez ev alacak olanlar için tasarlanan ilk evim konut kampanyası, gençlerin ev sahibi olma sorununa çözüm arayan bir yaklaşım sergiliyor. İlk evim konut kredisi kampanyası kapsamında sunulan düşük faizli konut kredileri, gençlerin ödeme güçlerini zorlamadan ev sahibi olmalarına olanak tanıyacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki düşük tutarlı ilk evim konut kredisi başvurusu ne zaman? 1.20 oranlı kredi başvuru şartları neler, peşinat ve vade sayısı nedir?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmaları hızlandırdı. TOKİ ilk evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi sunan bu kampanya, konut edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İlk evim konut kampanyası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı aranıyor. İlk evim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük oranlı kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmaları hızlandırdı. TOKİ ilk evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi sunan bu kampanya, konut edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İlk evim konut kampanyası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı aranıyor. İlk evim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük oranlı kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Evim kampanyası ve İlk Evim düşük faizli konut kampanyası son durum konularıyla ilgili olarak, hükümet tarafından başlatılan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sunarak konut edinmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. 

İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek. İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için geliştirilen bu özel kampanya, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. İlk evim konut kredisi kampanyası sayesinde, hayalinizdeki evi satın alırken finansman konusunda zorlanmadan, avantajlı şartlarla kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Yeni yasama yılında ilk kez ev alacaklar için konut kampanyası düzenlemesinin Meclis gündemine geleceği bekleniyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?İlk Evim kampanyası ve İlk Evim düşük faizli konut kampanyası son durum konularıyla ilgili olarak, hükümet tarafından başlatılan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sunarak konut edinmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.&nbsp;İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek. İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için geliştirilen bu özel kampanya, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. İlk evim konut kredisi kampanyası sayesinde, hayalinizdeki evi satın alırken finansman konusunda zorlanmadan, avantajlı şartlarla kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Yeni yasama yılında ilk kez ev alacaklar için konut kampanyası düzenlemesinin Meclis gündemine geleceği bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KAMYANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

İLK EVİM KONUT KAMYANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR?Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.


Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

Evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi.İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."


TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartları neler? Dar gelirliye müjde! Kira öder gibi ev sahibi olunacak işte detaylar


"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartları neler? Dar gelirliye müjde! Kira öder gibi ev sahibi olunacak işte detaylar
Başlıklar :İlk Evim kampanyasıİlk Evim kampanyası başvurusdüşük faizli konut kredisi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026