İsviçre-Kolombiya maçında çeyrek final bileti sahibini bulacak
İsviçre-Kolombiya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için oynanacak. 7 Temmuz Salı günü TSİ 23.00’te Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda başlayacak mücadele TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak; kazanan takım Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak mücadelede kazanan takım, çeyrek finalde Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İsviçre-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsviçre-Kolombiya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü oynanacak. Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan maçta kazanan taraf, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
İsviçre son 16 turuna nasıl geldi?
İsviçre, grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Cezayir ile eşleşti. Rakibini 2-0 mağlup eden İsviçre, adını son 16 turuna yazdırdı.
İsviçre’nin turnuvadaki son durumu şöyle:
Grup aşamasını lider tamamladı.
Son 32 turunda Cezayir’i 2-0 yendi.
Son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.
Kolombiya Gana’yı tek golle geçti
Kolombiya, K Grubu’nu Portekiz’in önünde 7 puanla lider bitirdi. Son 32 turunda Gana ile karşılaşan Kolombiya, rakibini tek golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Kolombiya’nın turnuvadaki yolculuğunda öne çıkanlar şöyle:
K Grubu’nu 7 puanla lider tamamladı.
Portekiz’in önünde gruptan çıktı.
Son 32 turunda Gana’yı 1-0 mağlup etti.
İsviçre-Kolombiya muhtemel 11’leri
İsviçre’nin Kolombiya karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:
Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Manzambi, Xhaka, Vargas, Embolo.
Kolombiya’nın muhtemel 11’i ise şöyle:
Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, James, Jhon Arias, Luis Diaz, Luis Suarez.
Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek takım netleşecek. İsviçre-Kolombiya maçının galibi, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır eşleşmesinden tur atlayan takımla karşı karşıya gelecek.
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