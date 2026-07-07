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İsviçre-Kolombiya maçında çeyrek final bileti sahibini bulacak

İsviçre-Kolombiya maçında çeyrek final bileti sahibini bulacak

20:59, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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İsviçre-Kolombiya maçında çeyrek final bileti sahibini bulacak

İsviçre-Kolombiya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için oynanacak. 7 Temmuz Salı günü TSİ 23.00’te Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda başlayacak mücadele TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak; kazanan takım Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak mücadelede kazanan takım, çeyrek finalde Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak mücadelede kazanan takım, çeyrek finalde Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İsviçre-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


İsviçre-Kolombiya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü oynanacak. Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz yayınlanacak.


Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan maçta kazanan taraf, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

İsviçre-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İsviçre-Kolombiya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü oynanacak. Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz yayınlanacak.Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan maçta kazanan taraf, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

İsviçre son 16 turuna nasıl geldi?


İsviçre, grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Cezayir ile eşleşti. Rakibini 2-0 mağlup eden İsviçre, adını son 16 turuna yazdırdı.


İsviçre’nin turnuvadaki son durumu şöyle:


Grup aşamasını lider tamamladı.

Son 32 turunda Cezayir’i 2-0 yendi.

Son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.

İsviçre son 16 turuna nasıl geldi?İsviçre, grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Cezayir ile eşleşti. Rakibini 2-0 mağlup eden İsviçre, adını son 16 turuna yazdırdı.İsviçre’nin turnuvadaki son durumu şöyle:Grup aşamasını lider tamamladı.Son 32 turunda Cezayir’i 2-0 yendi.Son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.

Kolombiya Gana’yı tek golle geçti


Kolombiya, K Grubu’nu Portekiz’in önünde 7 puanla lider bitirdi. Son 32 turunda Gana ile karşılaşan Kolombiya, rakibini tek golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.


Kolombiya’nın turnuvadaki yolculuğunda öne çıkanlar şöyle:


K Grubu’nu 7 puanla lider tamamladı.

Portekiz’in önünde gruptan çıktı.

Son 32 turunda Gana’yı 1-0 mağlup etti.

Kolombiya Gana’yı tek golle geçtiKolombiya, K Grubu’nu Portekiz’in önünde 7 puanla lider bitirdi. Son 32 turunda Gana ile karşılaşan Kolombiya, rakibini tek golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.Kolombiya’nın turnuvadaki yolculuğunda öne çıkanlar şöyle:K Grubu’nu 7 puanla lider tamamladı.Portekiz’in önünde gruptan çıktı.Son 32 turunda Gana’yı 1-0 mağlup etti.


İsviçre-Kolombiya muhtemel 11’leri


İsviçre’nin Kolombiya karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:


Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Manzambi, Xhaka, Vargas, Embolo.


Kolombiya’nın muhtemel 11’i ise şöyle:


Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, James, Jhon Arias, Luis Diaz, Luis Suarez.


Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek takım netleşecek. İsviçre-Kolombiya maçının galibi, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır eşleşmesinden tur atlayan takımla karşı karşıya gelecek.

İsviçre-Kolombiya muhtemel 11’leriİsviçre’nin Kolombiya karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Manzambi, Xhaka, Vargas, Embolo.Kolombiya’nın muhtemel 11’i ise şöyle:Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, James, Jhon Arias, Luis Diaz, Luis Suarez.Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek takım netleşecek. İsviçre-Kolombiya maçının galibi, 12 Temmuz’da Arjantin-Mısır eşleşmesinden tur atlayan takımla karşı karşıya gelecek.
Başlıklar :i̇sviçrekolombiya2026 fifa dünya kupasıfutbol
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