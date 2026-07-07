ÖGG SORU KİTAPÇIĞI PDF EGM.GOV.TR SORGULAMA 2026! ÖGG 121. dönem soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

CAATSA nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı?

ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için Ankara'da. CAATSA yaptırımlarına değinen Trump, "Zaten yaptırım uygulanacak çok fazla kişi ve kurum var, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" diyerek CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu. Pek çok kişi CAATSA yaptırımının ne olduğunu merak etti. İşte o yaptırımlarla ilgili detaylar.