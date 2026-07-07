Polis Akademisi PA öğretim elemanı alımı sonuçları e-Devlet sorgulama ekranında açıldı
Polis Akademisi öğretim elemanı alımı sonuçları için beklenen duyuru yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Fakültesi kadrolarına 15 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dosyaları incelendi; PA öğretim elemanı alımı inceleme sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı.
Polis Akademisi öğretim elemanı alımı sonuçları, Başvuru Kabul Komisyonu incelemesinin ardından erişime açıldı. 15 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dosyaları, ilgili mevzuat ve ilan şartlarına göre değerlendirildi.
Polis Akademisi öğretim elemanı alımı sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki öğretim elemanı alımı sürecinde başvuru dosyalarına ilişkin inceleme sonuçları açıklandı. Başkanlığa bağlı İç Güvenlik Fakültesinin öğretim elemanı ihtiyacı doğrultusunda ilan edilen kadrolar için başvuru yapan adayların dosyaları, Başvuru Kabul Komisyonu tarafından incelendi.
Başvurular, 15 Haziran 2026 ile 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. İnceleme sürecinde adayların dosyaları; ilgili mevzuat hükümleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile 13 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan ilanda yer alan şartlar kapsamında değerlendirildi.
PA Akademisi öğretim elemanı alımı sonuçları sorgulama
Başvuru dosyaları hangi kriterlere göre incelendi?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, başvuruların hem mevzuat hükümlerine hem de akademik atama kriterlerine göre değerlendirildiği belirtildi.
Süreçte öne çıkan bilgiler şöyle:
- Başvurular 15 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapıldı.
- Alım, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesinin öğretim elemanı ihtiyacı kapsamında yürütüldü.
- Aday dosyaları Başvuru Kabul Komisyonu tarafından incelendi.
- Değerlendirmede ilgili mevzuat, atama ve yükseltme kriterleri ile ilanda belirtilen şartlar esas alındı.
- İnceleme sonuçları adayların erişimine açıldı.
Bilimsel yeterlilik sonuçları ayrıca duyurulacak
Başvurusu uygun görülen adaylar için süreç, bilimsel yeterlilik değerlendirmesiyle devam edecek. Bu değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, Başvuru Kabul Komisyonu inceleme sonuçlarını e-Devlet’te yer alan Polis Akademisi sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilecek.
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