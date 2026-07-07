Polis Akademisi PA öğretim elemanı alımı sonuçları e-Devlet sorgulama ekranında açıldı

Başvuru dosyaları hangi kriterlere göre incelendi?





Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, başvuruların hem mevzuat hükümlerine hem de akademik atama kriterlerine göre değerlendirildiği belirtildi.





Süreçte öne çıkan bilgiler şöyle:





Başvurular 15 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapıldı.

Alım, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesinin öğretim elemanı ihtiyacı kapsamında yürütüldü.

Aday dosyaları Başvuru Kabul Komisyonu tarafından incelendi.

Değerlendirmede ilgili mevzuat, atama ve yükseltme kriterleri ile ilanda belirtilen şartlar esas alındı.

İnceleme sonuçları adayların erişimine açıldı.





Bilimsel yeterlilik sonuçları ayrıca duyurulacak





Başvurusu uygun görülen adaylar için süreç, bilimsel yeterlilik değerlendirmesiyle devam edecek. Bu değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek.





Adaylar, Başvuru Kabul Komisyonu inceleme sonuçlarını e-Devlet’te yer alan Polis Akademisi sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilecek.