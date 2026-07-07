Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? Şartlar neler? Meclis süreci ve muafiyetli araç listesi

Emekliler hangi araçları ÖTV’siz alabilecek?





Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi kapsamında açıklanmış resmi bir marka ve model listesi bulunmuyor. Bu nedenle belirli otomobillerin kesin olarak düzenlemeye dahil edileceği yönündeki listeler resmi kapsamı yansıtmıyor.





Togg T10X ve T10F ile Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modellerin kapsama girebileceğine ilişkin değerlendirmeler kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.





Araçların motor hacmi, satış fiyatı veya yerlilik oranı üzerinden sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı da henüz belli değil.