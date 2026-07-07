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Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? Şartlar neler? Meclis süreci ve muafiyetli araç listesi

Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? Şartlar neler? Meclis süreci ve muafiyetli araç listesi

19:52, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 19:55, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? Şartlar neler? Meclis süreci ve muafiyetli araç listesi

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanabilecek ve hangi araçlar kapsama girecek? Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği teklif henüz yasalaşmazken, düzenlemenin Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alan belirli esnaf ve sanatkârları kapsaması öngörülüyor. Başvuru şartları, araç fiyat limiti, marka-model listesi ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi henüz yasalaşmadı ve uygulamaya girmedi. TBMM’de komisyon aşamasında bulunan teklif, tüm emeklileri değil, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârları kapsıyor.

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi henüz yasalaşmadı ve uygulamaya girmedi. TBMM’de komisyon aşamasında bulunan teklif, tüm emeklileri değil, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârları kapsıyor.

Emekliye ÖTV’siz araç teklifi Meclis’ten geçti mi?


Emekliye ÖTV’siz araç imkânı getirilmesini amaçlayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu ancak henüz yasalaşmadı. Komisyon aşamasındaki teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmediği ve Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor.


Bu nedenle emeklilerin ÖTV ödemeden araç satın alabileceği bir başvuru süreci henüz başlamadı. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir takvim de açıklanmadı.

Emekliye ÖTV’siz araç teklifi Meclis’ten geçti mi?Emekliye ÖTV’siz araç imkânı getirilmesini amaçlayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu ancak henüz yasalaşmadı. Komisyon aşamasındaki teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmediği ve Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor.Bu nedenle emeklilerin ÖTV ödemeden araç satın alabileceği bir başvuru süreci henüz başlamadı. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir takvim de açıklanmadı.

ÖTV’siz araç teklifinden kimler yararlanabilecek?


Teklif, kamuoyunda gündeme gelen iddiaların aksine bütün emeklileri kapsamıyor. Düzenlemede yalnızca belirli statüdeki emekli esnaf ve sanatkârlar hedefleniyor.


Teklif metninde yer alan kapsama göre düzenlemeden şu grupların yararlanması öngörülüyor:


  • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr sayılanlar,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlananlar.


Buna göre SSK kapsamında emekli olan işçiler ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri teklifin belirlediği gruplar arasında yer almıyor.

ÖTV’siz araç teklifinden kimler yararlanabilecek?Teklif, kamuoyunda gündeme gelen iddiaların aksine bütün emeklileri kapsamıyor. Düzenlemede yalnızca belirli statüdeki emekli esnaf ve sanatkârlar hedefleniyor.Teklif metninde yer alan kapsama göre düzenlemeden şu grupların yararlanması öngörülüyor:5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr sayılanlar,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlananlar.Buna göre SSK kapsamında emekli olan işçiler ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri teklifin belirlediği gruplar arasında yer almıyor.

Başvuru şartları ve araç limiti belli oldu mu?


Düzenleme henüz kanunlaşmadığı için başvuru takvimi, işlemlerin yapılacağı kurumlar ve gerekli belgeler konusunda yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor.


Araç fiyat limiti, gelir kriteri veya yaş şartı getirileceğine ilişkin bilgiler de kesinleşmiş değil. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ancak teklifin yasalaşması ve ilgili düzenlemelerin yayımlanması halinde netlik kazanacak.

Başvuru şartları ve araç limiti belli oldu mu?Düzenleme henüz kanunlaşmadığı için başvuru takvimi, işlemlerin yapılacağı kurumlar ve gerekli belgeler konusunda yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor.Araç fiyat limiti, gelir kriteri veya yaş şartı getirileceğine ilişkin bilgiler de kesinleşmiş değil. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ancak teklifin yasalaşması ve ilgili düzenlemelerin yayımlanması halinde netlik kazanacak.

Emekliler hangi araçları ÖTV’siz alabilecek?


Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi kapsamında açıklanmış resmi bir marka ve model listesi bulunmuyor. Bu nedenle belirli otomobillerin kesin olarak düzenlemeye dahil edileceği yönündeki listeler resmi kapsamı yansıtmıyor.


Togg T10X ve T10F ile Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modellerin kapsama girebileceğine ilişkin değerlendirmeler kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.


Araçların motor hacmi, satış fiyatı veya yerlilik oranı üzerinden sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı da henüz belli değil.

Emekliler hangi araçları ÖTV’siz alabilecek?Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi kapsamında açıklanmış resmi bir marka ve model listesi bulunmuyor. Bu nedenle belirli otomobillerin kesin olarak düzenlemeye dahil edileceği yönündeki listeler resmi kapsamı yansıtmıyor.Togg T10X ve T10F ile Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modellerin kapsama girebileceğine ilişkin değerlendirmeler kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.Araçların motor hacmi, satış fiyatı veya yerlilik oranı üzerinden sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı da henüz belli değil.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?


Teklifin uygulamaya dönüşebilmesi için ilgili komisyonlardaki görüşmelerin tamamlanması, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.


Mevcut durumda emeklilere tanınmış genel bir ÖTV’siz araç satın alma hakkı bulunmuyor. Başvuru tarihleri, kapsamdaki araçlar ve diğer şartlar ancak yasama sürecinin tamamlanması halinde kesinleşecek.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?Teklifin uygulamaya dönüşebilmesi için ilgili komisyonlardaki görüşmelerin tamamlanması, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.Mevcut durumda emeklilere tanınmış genel bir ÖTV’siz araç satın alma hakkı bulunmuyor. Başvuru tarihleri, kapsamdaki araçlar ve diğer şartlar ancak yasama sürecinin tamamlanması halinde kesinleşecek.
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