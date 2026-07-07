KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı temmuz zammıyla kaç TL’ye yükseldi?
Kıdem tazminatı tavanı 2026 Temmuz dönemi için yeniden belirlendi. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52’lik artışla yeni kıdem tazminatı üst sınırı 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi. Çalışanların işten ayrılma, emeklilik veya haklı fesih durumlarında alabilecekleri kıdem tazminatı tutarı, bu yeni tavan üzerinden hesaplanacak.
TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2026 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplandı. Brüt kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52’lik artışla 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.
Kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 liraya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle Türkiye’de 2026 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı güncellendi. Yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden belirlendi.
Yeni hesaplamaya göre 2026 Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 lira 35 kuruş oldu.
Hangi kalemler yeniden hesaplandı?
Memur maaş zammının netleşmesi, yalnızca maaşları değil, memur maaş katsayısına bağlı bazı ödeme kalemlerini de etkiledi. Bu kapsamda kıdem tazminatı tavanının yanı sıra sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi tutarlar da yeniden hesaplandı.
Öne çıkan güncelleme başlıkları şöyle:
- 2026’nın ilk yarısındaki brüt kıdem tazminatı tavanı: 64 bin 948 lira 77 kuruş
- Memur maaş katsayısındaki artış oranı: Yüzde 13,52
- 2026 Temmuz dönemi yeni kıdem tazminatı tavanı: 73 bin 723 lira 35 kuruş
- Güncellemeye konu diğer kalemler: Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Kıdem tazminatı, çalışanların işten çıkarılmaları, emeklilikleri ya da belirli haklı nedenlerle işten ayrılmaları durumunda alabilecekleri toplu ödemeler arasında yer alıyor. Bu haktan yararlanabilmek için çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl görev yapmış olması gerekiyor.
Hesaplama, çalışanın son aldığı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Giydirilmiş brüt ücret yalnızca maaşı değil, düzenli olarak sağlanan yan hakları da kapsıyor.
Toplam kıdem tazminatı, çalışılan yıl sayısının bu brüt tutarla çarpılmasıyla belirleniyor. Ödeme yapılırken yalnızca damga vergisi kesintisi uygulanıyor.
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