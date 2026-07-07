KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı temmuz zammıyla kaç TL’ye yükseldi?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?





Kıdem tazminatı, çalışanların işten çıkarılmaları, emeklilikleri ya da belirli haklı nedenlerle işten ayrılmaları durumunda alabilecekleri toplu ödemeler arasında yer alıyor. Bu haktan yararlanabilmek için çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl görev yapmış olması gerekiyor.





Hesaplama, çalışanın son aldığı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Giydirilmiş brüt ücret yalnızca maaşı değil, düzenli olarak sağlanan yan hakları da kapsıyor.





Toplam kıdem tazminatı, çalışılan yıl sayısının bu brüt tutarla çarpılmasıyla belirleniyor. Ödeme yapılırken yalnızca damga vergisi kesintisi uygulanıyor.