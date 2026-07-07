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GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

17:09, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 17:12, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı kadrosu için yapılacak. Peki GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar GSB başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Peki GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar GSB başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Peki GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?&nbsp;

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

GSB personel alımı kapsamında 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı kadrosunda istihdam edilecek. Başvurular, 13 Temmuz 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00’de sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru yapacak adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?GSB personel alımı kapsamında 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı kadrosunda istihdam edilecek. Başvurular, 13 Temmuz 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00’de sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru yapacak adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç).

- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.

- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç).- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak.- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.


GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre personel alımı iki farklı pozisyon için gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli puana sahip olması şartı aranacak. KPSS puan üstünlüğüne göre, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri ise tercih ettikleri pozisyon, il kontenjanı ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.



GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre personel alımı iki farklı pozisyon için gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak.Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli puana sahip olması şartı aranacak. KPSS puan üstünlüğüne göre, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri ise tercih ettikleri pozisyon, il kontenjanı ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.

Detaylı kadro ve branş dağılımı için aşağıdaki Resmi Gazete ilanı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


GSB 600 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Detaylı kadro ve branş dağılımı için aşağıdaki Resmi Gazete ilanı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.GSB 600 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :GSBGençlik ve Spor Bakanlığıpersonel alımıkamu alımları
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