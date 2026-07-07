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Ersin Destanoğlu kimdir, nereli ve hangi takımda?

Ersin Destanoğlu kimdir, nereli ve hangi takımda?

15:26, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 15:26, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ersin Destanoğlu kimdir, nereli ve hangi takımda?

Ersin Destanoğlu, Türk futbolunun genç kalecileri arasında öne çıkan isimlerden biridir. 1 Ocak 2001’de İstanbul Gaziosmanpaşa’da dünyaya gelen Destanoğlu, 25 yaşındadır. Futbola Bayrampaşaspor altyapısında başladıktan sonra Beşiktaş altyapısına geçen Ersin, siyah-beyazlı formayla A takıma yükselerek kaleci pozisyonunda görev yaptı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu, Hull City ile görüşüyor. Ersin'in kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacağı belirtildi.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş kariyerinin ardından geleceği netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmayan milli kalecinin, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş kariyerinin ardından geleceği netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmayan milli kalecinin, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

Ersin Destanoğlu hangi takımda?

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmamasının ardından kulüpten ayrılma sürecine girdi.

Son gelişmelere göre milli kaleci, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürütüyor. Kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transfer süreci tamamlanıncaya kadar futbolcunun son resmi kulübü Beşiktaş olarak kayıtlarda yer alırken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor.

Ersin Destanoğlu hangi takımda?Ersin Destanoğlu, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmamasının ardından kulüpten ayrılma sürecine girdi.Son gelişmelere göre milli kaleci, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile transfer görüşmeleri yürütüyor. Kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Transfer süreci tamamlanıncaya kadar futbolcunun son resmi kulübü Beşiktaş olarak kayıtlarda yer alırken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor.

Adalı'nın Ersin ile yapacağı görüşmede, oyuncusuna takımda kalmak istemesi halinde sözleşme sunacağı belirtildi. Geleceği hakkındaki kararın tamamen Ersin'e bırakıldığı ve kalması yönünde baskı yapılmayacağı öne sürüldü. Bu sezon 29 maça çıkan Ersin Destanoğlu 29 gol yerken, 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Daha önce birçok yerli ve yabancı kaleciyle temas kuran Kara Kartal’da farklı isimler gündeme gelirken, son değerlendirmelerde Muhammed Şengezer’in öne çıktığı belirtildi.

Adalı'nın Ersin ile yapacağı görüşmede, oyuncusuna takımda kalmak istemesi halinde sözleşme sunacağı belirtildi. Geleceği hakkındaki kararın tamamen Ersin'e bırakıldığı ve kalması yönünde baskı yapılmayacağı öne sürüldü. Bu sezon 29 maça çıkan Ersin Destanoğlu 29 gol yerken, 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Daha önce birçok yerli ve yabancı kaleciyle temas kuran Kara Kartal’da farklı isimler gündeme gelirken, son değerlendirmelerde Muhammed Şengezer’in öne çıktığı belirtildi.

Ersin Destanoğlu kimdir?

Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giymektedir.

Ersin Destanoğlu Kulüp kariyeri

Destanoğlu, lig'deki Beşiktaş-Trabzonspor maçında serbest vuruş için duvarı ayarlıyor (2021)

Bayrampaşa

Ersin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.

Beşiktaş

2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ersin Destanoğlu kimdir?Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giymektedir.Ersin Destanoğlu Kulüp kariyeriDestanoğlu, lig'deki Beşiktaş-Trabzonspor maçında serbest vuruş için duvarı ayarlıyor (2021)BayrampaşaErsin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.Beşiktaş2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı. 2020-21 sezonundan itibaren düzenli olarak Beşiktaş forması giymekteydi. Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 millî takımlarında toplam 23 maçta forması giydi.

2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı. 2020-21 sezonundan itibaren düzenli olarak Beşiktaş forması giymekteydi. Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 millî takımlarında toplam 23 maçta forması giydi.
Başlıklar :Ersin DestanoğluBeşiktaşHull Cityacun Ilıcalı
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