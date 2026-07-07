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MEMURA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Temmuz Emekli Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

MEMURA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Temmuz Emekli Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

15:23, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 15:23, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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MEMURA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Temmuz Emekli Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği temmuz ayı maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek artış oranı da netleşti. Yeni oranlarla birlikte öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis, imam ve diğer kamu personelinin alacağı zamlı maaşlar yeniden hesaplandı. Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisi şimdi meslek meslek oluşan yeni maaş tablolarını, maaş farklarının ödeme tarihini ve zamlı aylıkların hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor.

Temmuz ayında uygulanacak memur maaşı zammı için beklenen kritik süreç tamamlandı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı kesinleşti. Böylece yaklaşık 6,5 milyon kişinin gelirini doğrudan etkileyecek yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Öğretmenden polise, hemşireden doktora, mühendisten vaize kadar tüm kamu personelinin maaşları yeniden hesaplanırken, emekli memurların alacağı zamlı aylıklar da netlik kazandı. Gözler şimdi zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe ve oluşan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi.

Temmuz ayında uygulanacak memur maaşı zammı için beklenen kritik süreç tamamlandı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı kesinleşti. Böylece yaklaşık 6,5 milyon kişinin gelirini doğrudan etkileyecek yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Öğretmenden polise, hemşireden doktora, mühendisten vaize kadar tüm kamu personelinin maaşları yeniden hesaplanırken, emekli memurların alacağı zamlı aylıklar da netlik kazandı. Gözler şimdi zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe ve oluşan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi.

Temmuz zammı kesinleşti: Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 13,52 artış! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı da netleşti. Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birleşince toplam artış oranı yüzde 13,52 oldu. Böylece öğretmenden polise, hemşireden doktora kadar tüm kamu personelinin yeni maaşları belli oldu.

Temmuz zammı kesinleşti: Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 13,52 artış! İşte meslek meslek yeni maaşlarTürkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı da netleşti. Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birleşince toplam artış oranı yüzde 13,52 oldu. Böylece öğretmenden polise, hemşireden doktora kadar tüm kamu personelinin yeni maaşları belli oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76'ya ulaştı. Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 6,09 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuz dönemi için uygulanacak yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olduTÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76'ya ulaştı. Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 6,09 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuz dönemi için uygulanacak yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Memurlar, yüzde 13,52 zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Aynı tarihte 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı da hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise temmuz aylıklarını eski tutar üzerinden aldı. Zam farklarının ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?Memurlar, yüzde 13,52 zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Aynı tarihte 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı da hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise temmuz aylıklarını eski tutar üzerinden aldı. Zam farklarının ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Meslek meslek zamlı memur maaşları

(Aile yardımı; çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubunda iki çocuk esas alınarak hesaplanmıştır.)

Şube Müdürü (1/4)

Eski maaş: 94.384 TL

Yeni maaş: 107.145 TL

Memur (9/1)

Eski maaş: 64.397 TL

Yeni maaş: 73.103 TL

Uzman Öğretmen

Eski maaş: 81.219 TL

Yeni maaş: 92.200 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 73.368 TL

Yeni maaş: 83.287 TL

Başkomiser (3/1)

Eski maaş: 89.214 TL

Yeni maaş: 101.276 TL

Meslek meslek zamlı memur maaşları(Aile yardımı; çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubunda iki çocuk esas alınarak hesaplanmıştır.)Şube Müdürü (1/4)Eski maaş: 94.384 TLYeni maaş: 107.145 TLMemur (9/1)Eski maaş: 64.397 TLYeni maaş: 73.103 TLUzman ÖğretmenEski maaş: 81.219 TLYeni maaş: 92.200 TLÖğretmen (1/4)Eski maaş: 73.368 TLYeni maaş: 83.287 TLBaşkomiser (3/1)Eski maaş: 89.214 TLYeni maaş: 101.276 TL

Polis Memuru (8/1)

Eski maaş: 81.617 TL

Yeni maaş: 92.652 TL

Uzman Doktor (1/4)

Eski maaş: 150.426 TL

Yeni maaş: 170.764 TL

Hemşire (5/1)

Eski maaş: 74.770 TL

Yeni maaş: 84.879 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 96.211 TL

Yeni maaş: 109.219 TL

Polis Memuru (8/1)Eski maaş: 81.617 TLYeni maaş: 92.652 TLUzman Doktor (1/4)Eski maaş: 150.426 TLYeni maaş: 170.764 TLHemşire (5/1)Eski maaş: 74.770 TLYeni maaş: 84.879 TLMühendis (1/4)Eski maaş: 96.211 TLYeni maaş: 109.219 TL

Teknisyen (11/1)

Eski maaş: 66.870 TL

Yeni maaş: 75.911 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 135.089 TL

Yeni maaş: 153.353 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

Eski maaş: 90.568 TL

Yeni maaş: 102.813 TL

Vaiz (1/4)

Eski maaş: 76.653 TL

Yeni maaş: 87.016 TL

Avukat

Eski maaş: 90.000 TL

Yeni maaş: 102.168 TL

Teknisyen (11/1)Eski maaş: 66.870 TLYeni maaş: 75.911 TLProfesör (1/4)Eski maaş: 135.089 TLYeni maaş: 153.353 TLAraştırma Görevlisi (7/1)Eski maaş: 90.568 TLYeni maaş: 102.813 TLVaiz (1/4)Eski maaş: 76.653 TLYeni maaş: 87.016 TLAvukatEski maaş: 90.000 TLYeni maaş: 102.168 TL

Memur emeklilerinin yeni aylıkları

Müsteşar (1/1)

Eski aylık: 98.784 TL

Yeni aylık: 112.140 TL

Genel Müdür (1/1)

Eski aylık: 87.541 TL

Yeni aylık: 99.377 TL

Şube Müdürü (1/4)

Eski aylık: 34.955 TL

Yeni aylık: 39.681 TL

Memur (1/4)

Eski aylık: 27.584 TL

Yeni aylık: 31.313 TL

Öğretmen (1/4)

Eski aylık: 41.321 TL

Yeni aylık: 46.908 TL

Memur emeklilerinin yeni aylıklarıMüsteşar (1/1)Eski aylık: 98.784 TLYeni aylık: 112.140 TLGenel Müdür (1/1)Eski aylık: 87.541 TLYeni aylık: 99.377 TLŞube Müdürü (1/4)Eski aylık: 34.955 TLYeni aylık: 39.681 TLMemur (1/4)Eski aylık: 27.584 TLYeni aylık: 31.313 TLÖğretmen (1/4)Eski aylık: 41.321 TLYeni aylık: 46.908 TL

Kaymakam (1. Sınıf 1/4)

Eski aylık: 58.010 TL

Yeni aylık: 65.853 TL

Başkomiser (1/4)

Eski aylık: 42.175 TL

Yeni aylık: 47.877 TL

Polis Memuru (1/4)

Eski aylık: 41.484 TL

Yeni aylık: 47.093 TL

Hemşire (Lisans 1/4)

Eski aylık: 41.321 TL

Yeni aylık: 46.908 TL

Kaymakam (1. Sınıf 1/4)Eski aylık: 58.010 TLYeni aylık: 65.853 TLBaşkomiser (1/4)Eski aylık: 42.175 TLYeni aylık: 47.877 TLPolis Memuru (1/4)Eski aylık: 41.484 TLYeni aylık: 47.093 TLHemşire (Lisans 1/4)Eski aylık: 41.321 TLYeni aylık: 46.908 TL

Mühendis (1/4)

Eski aylık: 42.013 TL

Yeni aylık: 47.693 TL

Teknisyen (Lise 1/4)

Eski aylık: 29.946 TL

Yeni aylık: 33.995 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Eski aylık: 60.510 TL

Yeni aylık: 68.691 TL

Profesör (1/4)

Eski aylık: 70.904 TL

Yeni aylık: 80.490 TL

İmam-Hatip

Eski aylık: 41.321 TL

Yeni aylık: 46.908 TL

Avukat (1/4)

Eski aylık: 41.321 TL

Yeni aylık: 46.908 TL

Mühendis (1/4)Eski aylık: 42.013 TLYeni aylık: 47.693 TLTeknisyen (Lise 1/4)Eski aylık: 29.946 TLYeni aylık: 33.995 TLPratisyen Hekim (1/4)Eski aylık: 60.510 TLYeni aylık: 68.691 TLProfesör (1/4)Eski aylık: 70.904 TLYeni aylık: 80.490 TLİmam-HatipEski aylık: 41.321 TLYeni aylık: 46.908 TLAvukat (1/4)Eski aylık: 41.321 TLYeni aylık: 46.908 TL
Başlıklar :Memurmemur maaşMemur maaş zammı
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