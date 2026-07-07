Staj ve Çıraklık Sigorta Girişi Sayılacak mı? Yasa Çıkacak mı? Son Durum 2026

Staj ve çıraklık yasasıyla ilgili gelişmeler, emeklilik hesabı yapan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Staj ve çıraklık süresi sigorta girişinden sayılacak mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Mevcut uygulamada staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta, çoğunlukla iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirildiği için emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Yargıtay, staj ve çıraklık mağdurunun uzun süredir beklediği ve emeklilik hesaplamalarını doğrudan etkileyecek kritik bir karara imza attı. Peki staj ve çıraklık yasası çıkacak mı? Staj ve çıraklık süresi sigorta girişinden sayılacak mı son durum nedir?