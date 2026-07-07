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3.552 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? SSK 2026 Temmuz emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşı 23.552 TL oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

3.552 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? SSK 2026 Temmuz emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşı 23.552 TL oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

14:26, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 14:30, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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3.552 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? SSK 2026 Temmuz emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşı 23.552 TL oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı kesinleşti. Maaşlara uygulanacak yüzde 13,52'lik artışın ardından şimdi gözler ödeme takvimine ve zam farklarına çevrildi. Milyonlarca memur ile memur emeklisi, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve maaş farklarının bu ay içinde ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Özellikle Temmuz ayı maaşını eski tutar üzerinden alanlar için fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, ödeme sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı belli olurken, ödeme sürecine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte maaşlara yüzde 13,52 oranında zam uygulanacak. Ancak milyonlarca kişi, zamlı maaşların Temmuz ayı ödemelerine yetişip yetişmeyeceğini ve oluşacak maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Gözler, ödeme takvimi ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı belli olurken, ödeme sürecine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte maaşlara yüzde 13,52 oranında zam uygulanacak. Ancak milyonlarca kişi, zamlı maaşların Temmuz ayı ödemelerine yetişip yetişmeyeceğini ve oluşacak maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Gözler, ödeme takvimi ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışan Memurlar: Yeni zamlı maaşlar ilk kez 15 Temmuz'da ödenecek. 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan 14 günlük maaş farkı ise genellikle kurumların bordro işlemlerine bağlı olarak ya 15 Temmuz'daki ana maaşla birlikte ya da takip eden bir hafta içerisinde (en geç Temmuz ayının üçüncü haftasında) hesaplara geçiyor. Memur Emeklileri: Memur emeklileri temmuz ayı maaşlarını normal takvimde (1-5 Temmuz arası) zamsız olarak aldılar. Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da netleştiği için oluşan zam farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önümüzdeki günlerde yapacağı duyurunun ardından Temmuz ayı içerisinde ayrıca ilan edilecek bir tarihte hesaplara yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?Çalışan Memurlar: Yeni zamlı maaşlar ilk kez 15 Temmuz'da ödenecek. 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan 14 günlük maaş farkı ise genellikle kurumların bordro işlemlerine bağlı olarak ya 15 Temmuz'daki ana maaşla birlikte ya da takip eden bir hafta içerisinde (en geç Temmuz ayının üçüncü haftasında) hesaplara geçiyor. Memur Emeklileri: Memur emeklileri temmuz ayı maaşlarını normal takvimde (1-5 Temmuz arası) zamsız olarak aldılar. Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da netleştiği için oluşan zam farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önümüzdeki günlerde yapacağı duyurunun ardından Temmuz ayı içerisinde ayrıca ilan edilecek bir tarihte hesaplara yatırılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU TEMMUZ 2026

Şube Müdürü 1/4 | Ocak-Haziran 2026 döneminde aldığı maaş 94.384 TL, Temmuz-Aralık 2026 dönemi yeni zamlı maaş 107.144 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 64.397 TL'den 72.103 TL'ye yükseldi.

Uzman Öğretmen 1/4 | 81.219 TL'den 92.199 TL'ye yükseldi.

Öğretmen 1/4 | 73.368 TL'den 83.287 TL'ye yükseldi.

Başkomiser 3/1 | 89.214 TL'den 101.275 TL'ye yükseldi.

Polis Memuru 8/1 81.617 TL'den 92.651 TL'ye yükseldi.

Uzman Doktor 1/4 150.426 TL'den 170.764 TL'ye yükseldi.

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL'den 84.877 TL'ye yükseldi.

ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU TEMMUZ 2026Şube Müdürü 1/4 | Ocak-Haziran 2026 döneminde aldığı maaş 94.384 TL, Temmuz-Aralık 2026 dönemi yeni zamlı maaş 107.144 TLMemur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 64.397 TL'den 72.103 TL'ye yükseldi.Uzman Öğretmen 1/4 | 81.219 TL'den 92.199 TL'ye yükseldi.Öğretmen 1/4 | 73.368 TL'den 83.287 TL'ye yükseldi.Başkomiser 3/1 | 89.214 TL'den 101.275 TL'ye yükseldi.Polis Memuru 8/1 81.617 TL'den 92.651 TL'ye yükseldi.Uzman Doktor 1/4 150.426 TL'den 170.764 TL'ye yükseldi.Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL'den 84.877 TL'ye yükseldi.

Mühendis 1/4 96.211 TL'den 109.220 TL'ye yükseldi.

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 66.870 TL'den 75.911 TL'ye yükseldi.

Profesör 1/4 135.089 TL'den 153.352 TL'ye yükseldi.

Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL'den 102.813 TL'ye yükseldi.

Mühendis 1/4 96.211 TL'den 109.220 TL'ye yükseldi.Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 66.870 TL'den 75.911 TL'ye yükseldi.Profesör 1/4 135.089 TL'den 153.352 TL'ye yükseldi.Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL'den 102.813 TL'ye yükseldi.

Vaiz 1/4 76.653 TL'den 87.018 TL'ye yükseldi.

Avukat 1/4 90.000 TL'den 102.168 TL'ye yükseldi.

Vaiz 1/4 76.653 TL'den 87.018 TL'ye yükseldi.Avukat 1/4 90.000 TL'den 102.168 TL'ye yükseldi.
Başlıklar :EmeklimemurMemur maaş farkı
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