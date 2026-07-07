ÖĞRENCİ AFFI TEMMUZ SON DAKİKA 2026! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimler kapsayacak? Üniversiteye affı çıktı mı?
Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan ya da yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen binlerce kişi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde daha önce eğitim hayatı sona eren çok sayıda öğrenciye yeniden üniversiteye dönme imkânı tanınması beklenirken, düzenlemenin kapsamı ve kimleri ilgilendireceği de merak konusu oldu.
Öğrenci affı beklentisi yeniden Meclis gündemine taşındı. AK Parti'nin hazırladığı "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulurken, düzenleme eğitimini tamamlayamayan binlerce öğrenci için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul sürecinin ardından yasalaşması halinde, ilişiği kesilen veya eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencilerin yeniden kayıt hakkı elde edip edemeyeceği netlik kazanacak.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK VE NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Yükseköğrenim kurumlarındaki kayıt haklarını kaybeden kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlanan yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki mesaisi yakından takip ediliyor. Kulislere yansıyan son bilgilere ve parti kurmaylarının açıklamalarına göre, taslak metni üzerindeki teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin kısa süre içinde resmi olarak TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grubu ise 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme; hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor.
KİMLER KAPSAM DIŞINDA?
Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara üyelik ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutuluyor.
BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, maddenin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazetede yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Askerlik görevini sürdürenlere de kolaylık sağlanıyor: Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevinde bulunanlar, terhislerini izleyen iki ay içinde başvurmaları halinde aynı haklardan yararlanabilecek.
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