EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı onaylandı mı? 23.552 TL en düşük emekli maaşı ne zaman onaylanacak?
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin merakla beklediği Temmuz dönemi maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşti. Zam oranının netleşmesinin ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığında yapılacak artışa çevrilirken, beklenen düzenleme için ilk resmi adım atıldı. AK Parti tarafından hazırlanan ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonlarca emeklinin maaşı yeni taban tutar üzerinden yeniden hesaplanacak.
Emeklilerin Temmuz ayı maaş artışına ilişkin belirsizlik sona ererken, şimdi gözler en düşük emekli maaşını artıracak yasal düzenlemeye çevrildi. TÜİK'in açıkladığı altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zam oranı kesinleşirken, en düşük aylığın artırılması için beklenen kanun teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren teklifin yasalaşmasının ardından taban aylık yeniden belirlenecek ve kapsam dahilindeki emeklilere yeni tutarlar üzerinden ödeme yapılacak.
TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK verilerine göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.99, yıllık bazda ise yüzde 32.11 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 32.03 olurken, emeklilerin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 17.76 olarak hesaplandı.
SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. 2026 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon oranına paralel olarak; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 17.76 oranında zammı hak etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kök maaş zammının ardından gözler, taban maaş alan ve maaşı hazine desteğiyle tamamlanan emeklilere çevrilmişti. AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa teklifini TBMM'ye sundu.
Meclis'e sunulan "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında; mevcut durumda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17.76’lık enflasyon artışı yansıtıldı.
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükselecek.
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