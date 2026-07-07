3.552 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? SSK 2026 Temmuz emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşı 23.552 TL oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı kesinleşti. Maaşlara uygulanacak yüzde 13,52'lik artışın ardından şimdi gözler ödeme takvimine ve zam farklarına çevrildi. Milyonlarca memur ile memur emeklisi, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve maaş farklarının bu ay içinde ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Özellikle Temmuz ayı maaşını eski tutar üzerinden alanlar için fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, ödeme sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.