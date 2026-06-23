YKS taban puanı 2026: 2 yıllık ön lisans 4 yıllık lisans bölümleri en düşük ve en yüksek puanlar ile üniversitelerin başarı sıralamaları

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla sınav heyecanı büyük oranda geride kaldı. Üniversitelerin ön lisans programları nı hedefleyen adayların katıldığı TYT ile lisans bölümlerini tercih edecek öğrencilerin ter döktüğü AYT'nin tamamlanması, gözleri doğrudan üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ile başarı sıralamaları na çevirdi. Sınav salonlarından çıkan öğrenciler ve aileleri, şimdiden hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için ÖSYM tercih kılavuzu YKS taban puanları başarı sıralaması verilerini mercek altına almaya başladı. Her üniversite ve bölümün geçen yıla ait en küçük ve en büyük yerleştirme puanı ile taban başarı sıralamaları, bu yılki katsayılar ve standart sapmalar doğrultusunda yeniden şekillenecek olsa da adaylar için en önemli yol haritasını oluşturuyor.