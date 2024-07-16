Üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümler sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih süreci de başlayacak. Bu noktada sözel puandan tercih yapacaklar üniversitelerin sözel bölümlerinin hangileri olduğunu, sözel bölüm meslekleri yakından takip ediliyor.
Üniversite 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması
YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin sözel bölümleri, tercih döneminde gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından merak edilmektedir. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır.
YKS 4 yıllık sözel bölümleri
- Animasyon ve Oyun Tasarımı
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Basın ve Yayın
- Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
- Coğrafya
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çerkez Dili ve Edebiyatı
- Çizgi Film ve Animasyon
- El Sanatları
- Film Tasarım ve Yazarlık
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Film Tasarımı
- Fotoğraf
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi (Yüksekokul)
- Gastronomi (Fakülte)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
- Gazetecilik
- Geleneksel Türk Sanatları
- Görsel İletişim
- Görsel İletişim Tasarımı
- Görsel Sanatlar
- Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
- Halkbilim
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hititoloji
- İlahiyat
- İletişim
- İletişim Bilimleri
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı
- İletişim Tasarımı ve Medya
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarım
- İslam ve Din Bilimleri
- İslami İlimler
- Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim (Fakülte)
- Medya ve İletişim (Yüksekokul)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Radyo ve Televizyon
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Reklamcılık
- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
- Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
- Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
- Sanat Tarihi
- Sanat ve Kültür Yönetimi
- Sanat Yönetimi
- Sinema ve Dijital Medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilimi
- Yeni Medya (Fakülte)
- Yeni Medya (Yüksekokul)
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yeni Medya ve İletişim
- Zaza Dili ve Edebiyatı
2 yıllık üniversite sözel bölümleri
2 yıllık Sözel Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler Aşağıdaki gibi olacaktır;
- Adalet
- Aşçılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İlahiyat
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği (2 Yıllık)
- Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler