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Sözel bölümler neler? YKS 2 yıllık ve 4 yıllık sözel (SÖZ) meslekleri

Üniversite Sözel bölümleri, YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr adresinde erişme açılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Sözel bölümden (SÖZ) tercih yapacak adaylar üniversitelerin ön lisans ve lisans SÖZ bölümlerini araştırıyor. YKS sözel bölümleri, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerini içerir. Bu dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yeralan bilgiler ışığında sözel puanı ile alan 2 ve 4 yıllık sözel bölümler.

10:41 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:41 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Sözel bölümler 2 yıllık 4 yıllık YKS SÖZ programları
Sözel bölümler 2 yıllık 4 yıllık YKS SÖZ programları

Üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümler sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih süreci de başlayacak. Bu noktada sözel puandan tercih yapacaklar üniversitelerin sözel bölümlerinin hangileri olduğunu, sözel bölüm meslekleri yakından takip ediliyor.

Üniversite 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin sözel bölümleri, tercih döneminde gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından merak edilmektedir. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır.

YKS 4 yıllık sözel bölümleri

  1. Animasyon ve Oyun Tasarımı
  2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi
  3. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
  4. Basın ve Yayın
  5. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
  6. Coğrafya
  7. Coğrafya Öğretmenliği
  8. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  9. Çerkez Dili ve Edebiyatı
  10. Çizgi Film ve Animasyon
  11. El Sanatları
  12. Film Tasarım ve Yazarlık
  13. Film Tasarım ve Yönetmenliği
  14. Film Tasarımı
  15. Fotoğraf
  16. Fotoğraf ve Video
  17. Gastronomi (Yüksekokul)
  18. Gastronomi (Fakülte)
  19. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
  20. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
  21. Gazetecilik
  22. Geleneksel Türk Sanatları
  23. Görsel İletişim
  24. Görsel İletişim Tasarımı
  25. Görsel Sanatlar
  26. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
  27. Halkbilim
  28. Halkla İlişkiler
  29. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
  30. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
  31. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  32. Hititoloji
  33. İlahiyat
  34. İletişim
  35. İletişim Bilimleri
  36. İletişim Sanatları
  37. İletişim Tasarımı
  38. İletişim Tasarımı ve Medya
  39. İletişim Tasarımı ve Yönetimi
  40. İletişim ve Tasarım
  41. İslam ve Din Bilimleri
  42. İslami İlimler
  43. Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
  44. Kültür ve İletişim Bilimleri
  45. Kürt Dili ve Edebiyatı
  46. Medya ve Görsel Sanatlar
  47. Medya ve İletişim (Fakülte)
  48. Medya ve İletişim (Yüksekokul)
  49. Okul Öncesi Öğretmenliği
  50. Özel Eğitim Öğretmenliği
  51. Radyo ve Televizyon
  52. Radyo, Televizyon ve Sinema
  53. Reklam Tasarımı ve İletişimi
  54. Reklamcılık
  55. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  56. Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
  57. Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
  58. Sanat Tarihi
  59. Sanat ve Kültür Yönetimi
  60. Sanat Yönetimi
  61. Sinema ve Dijital Medya
  62. Sinema ve Televizyon
  63. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  64. Sümeroloji
  65. Süryani Dili ve Edebiyatı
  66. Tarih
  67. Tarih Öğretmenliği
  68. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
  69. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
  70. Türk Dili ve Edebiyatı
  71. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  72. Türk Halkbilimi
  73. Yeni Medya (Fakülte)
  74. Yeni Medya (Yüksekokul)
  75. Yeni Medya ve Gazetecilik
  76. Yeni Medya ve İletişim
  77. Zaza Dili ve Edebiyatı

2 yıllık üniversite sözel bölümleri

2 yıllık Sözel Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler Aşağıdaki gibi olacaktır;

  1. Adalet
  2. Aşçılık
  3. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  4. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  5. Çocuk Gelişimi
  6. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  7. Geleneksel El Sanatları
  8. Halıcılık ve Kilimcilik
  9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  10. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
  11. İlahiyat
  12. Kültürel Miras ve Turizm
  13. Marka İletişimi
  14. Medya ve İletişim
  15. Mimari Dekoratif Sanatlar
  16. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  17. Reklamcılık
  18. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
  19. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  20. Turist Rehberliği (2 Yıllık)
  21. Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
  22. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
  23. Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
  24. Yerel Yönetimler

Sayısal bölümler hangileri? ÖSYM 2024 YKS tercih kılavuzu SAY 2 yıllık ve 4 yıllık programları

Sayısal bölümler, ÖSYM 2024 YKS tercih kılavuzu üzerinden güncellenip güncellenmediği merak konusu. 2024 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla sayısaldan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans SAY bölümlerini araştırıyor. YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içermekte. Sayısal bölüm arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık mühendislik ve mimarlık gelmekte. üniversitelerin 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri ile taban puanları ve başarı sıralaması için gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki sayısal bölümler taban puanları 2024 sıralamaları nedir? İşte sayısal (SAY) puanla alan üniversite bölümleri.


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