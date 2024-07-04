TYT bölümleri 2 yıllık programlar merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8-9 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren adaylar tarafından sorgulanıyor. YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler sınavdan elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. 2024 YKS tercih listesi için araştırmalara başlayan adaylar YKS TYT puanıyla en düşük ve en yüksek alım yapan bölümleri sorguluyor. Peki TYT en düşük puanla hangi bölümlere girilir?