2027 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Akademik takvim belli oldu! Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri

Harp okullarında sınavlar ne zaman yapılacak?

Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3’üncü sınıflarında birinci yarıyıl, 28 Eylül 2026-8 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ise bu dönem 7 Eylül-18 Aralık 2026 olarak uygulanıyor.





Okul ve sınıflara göre sınav tarihleri şöyle:





Kara Harp Okulu

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Deniz Harp Okulu

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Hava Harp Okulu, 1, 2 ve 3’üncü sınıflar

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 14-22 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 24 Ekim-1 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 19-27 Aralık 2026

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 20-28 Şubat 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 24 Nisan-2 Mayıs 2027





Harp okullarında ikinci yarıyıl, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 8 Şubat-4 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ikinci yarıyıl 4 Ocak’ta başlayacak ve 22 Nisan 2027’de sona erecek.