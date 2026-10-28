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2027 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Akademik takvim belli oldu! Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri

2027 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Akademik takvim belli oldu! Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri

19:07, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:08, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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2027 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Akademik takvim belli oldu! Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri

MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı. Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve tatiller ne zaman başlayacak? Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf için farklı tarihler uygulanacak. İşte okul ve sınıflara göre sınav tarihleri, yarıyıl tatili ve mezuniyet takvimi.

MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı; harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının sınav ve tatil tarihleri belli oldu. Hava Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda bazı sınıflar için farklı sınav dönemleri uygulanacak.

MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı; harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının sınav ve tatil tarihleri belli oldu. Hava Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda bazı sınıflar için farklı sınav dönemleri uygulanacak.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), MSÜ 2026-2027 akademik takvimi kapsamında harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunun eğitim, sınav ve mezuniyet tarihlerini duyurdu. Takvim, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin akademik yıl içindeki sınavlarını kapsıyor; ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tarihini içermiyor.


Harp okullarında birinci yarıyıl sonu sınavları, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 11-24 Ocak 2027’de yapılacak. Astsubay meslek yüksekokullarında ise aynı sınav dönemi 23-31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), MSÜ 2026-2027 akademik takvimi kapsamında harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunun eğitim, sınav ve mezuniyet tarihlerini duyurdu. Takvim, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin akademik yıl içindeki sınavlarını kapsıyor; ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tarihini içermiyor.Harp okullarında birinci yarıyıl sonu sınavları, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 11-24 Ocak 2027’de yapılacak. Astsubay meslek yüksekokullarında ise aynı sınav dönemi 23-31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Harp okullarında sınavlar ne zaman yapılacak?

Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3’üncü sınıflarında birinci yarıyıl, 28 Eylül 2026-8 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ise bu dönem 7 Eylül-18 Aralık 2026 olarak uygulanıyor.


Okul ve sınıflara göre sınav tarihleri şöyle:


Kara Harp Okulu

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Deniz Harp Okulu

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Hava Harp Okulu, 1, 2 ve 3’üncü sınıflar

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 14-22 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027

Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf

- Birinci yarıyıl ara sınavları: 24 Ekim-1 Kasım 2026

- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 19-27 Aralık 2026

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 20-28 Şubat 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 24 Nisan-2 Mayıs 2027


Harp okullarında ikinci yarıyıl, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 8 Şubat-4 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ikinci yarıyıl 4 Ocak’ta başlayacak ve 22 Nisan 2027’de sona erecek.

Harp okullarında sınavlar ne zaman yapılacak?Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3’üncü sınıflarında birinci yarıyıl, 28 Eylül 2026-8 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ise bu dönem 7 Eylül-18 Aralık 2026 olarak uygulanıyor.Okul ve sınıflara göre sınav tarihleri şöyle:Kara Harp Okulu- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027Deniz Harp Okulu- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027Hava Harp Okulu, 1, 2 ve 3’üncü sınıflar- Birinci yarıyıl ara sınavları: 14-22 Kasım 2026- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf- Birinci yarıyıl ara sınavları: 24 Ekim-1 Kasım 2026- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 19-27 Aralık 2026- İkinci yarıyıl ara sınavları: 20-28 Şubat 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 24 Nisan-2 Mayıs 2027Harp okullarında ikinci yarıyıl, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 8 Şubat-4 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ikinci yarıyıl 4 Ocak’ta başlayacak ve 22 Nisan 2027’de sona erecek.

Astsubay meslek yüksekokullarının sınav tarihleri

Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarında birinci yarıyıl, 12 Ekim 2026-22 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Bu okulların birinci yarıyıl ara sınavları 28 Kasım-6 Aralık 2026’da, yarıyıl sonu sınavları ise 23-31 Ocak 2027’de yapılacak.


İkinci yarıyıl bütün astsubay meslek yüksekokullarında 15 Şubat 2027’de başlayacak. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencilerinin ikinci yarıyılı ve yarıyıl sonu sınavları, diğer sınıf ve okullardan daha geç tamamlanacak.


Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 1’inci sınıf

- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2’nci sınıf

- İkinci yarıyıl bitişi: 2 Temmuz 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 3-11 Temmuz 2027

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027

- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027

- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027

Astsubay meslek yüksekokullarının sınav tarihleriKara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarında birinci yarıyıl, 12 Ekim 2026-22 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Bu okulların birinci yarıyıl ara sınavları 28 Kasım-6 Aralık 2026’da, yarıyıl sonu sınavları ise 23-31 Ocak 2027’de yapılacak.İkinci yarıyıl bütün astsubay meslek yüksekokullarında 15 Şubat 2027’de başlayacak. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencilerinin ikinci yarıyılı ve yarıyıl sonu sınavları, diğer sınıf ve okullardan daha geç tamamlanacak.Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 1’inci sınıf- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2’nci sınıf- İkinci yarıyıl bitişi: 2 Temmuz 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 3-11 Temmuz 2027Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027

Yabancı Diller Yüksekokulunda sınav takvimi

Yabancı Diller Yüksekokulunda birinci yarıyıl 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027, ikinci yarıyıl ise 8 Şubat-28 Mayıs 2027 tarihleri arasında uygulanacak.


Okulun sınav programı şu şekilde:

- Birinci ara sınav: 23 Kasım 2026

- İkinci ara sınav: 18-22 Ocak 2027

- Üçüncü ara sınav: 26 Mart 2027

- Dördüncü ara sınav: 7 Mayıs 2027

- Yıl sonu başarı sınavı: 31 Mayıs-7 Haziran 2027

Yabancı Diller Yüksekokulunda sınav takvimiYabancı Diller Yüksekokulunda birinci yarıyıl 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027, ikinci yarıyıl ise 8 Şubat-28 Mayıs 2027 tarihleri arasında uygulanacak.Okulun sınav programı şu şekilde:- Birinci ara sınav: 23 Kasım 2026- İkinci ara sınav: 18-22 Ocak 2027- Üçüncü ara sınav: 26 Mart 2027- Dördüncü ara sınav: 7 Mayıs 2027- Yıl sonu başarı sınavı: 31 Mayıs-7 Haziran 2027

MSÜ’de yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri okul ve sınıfa göre değişiyor.


Okul / Sınıf Yarıyıl tatili

  • Kara ve Deniz Harp Okulları ile Hava Harp Okulu 1, 2 ve 3’üncü sınıflar: 25 Ocak-7 Şubat 2027
  • Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf: 28 Aralık 2026-3 Ocak 2027
  • Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları: 1-14 Şubat 2027
  • Yabancı Diller Yüksekokulu: 23 Ocak-7 Şubat 2027
MSÜ’de yarıyıl tatili ne zaman?Yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri okul ve sınıfa göre değişiyor.Okul / Sınıf Yarıyıl tatiliKara ve Deniz Harp Okulları ile Hava Harp Okulu 1, 2 ve 3’üncü sınıflar: 25 Ocak-7 Şubat 2027Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf: 28 Aralık 2026-3 Ocak 2027Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları: 1-14 Şubat 2027Yabancı Diller Yüksekokulu: 23 Ocak-7 Şubat 2027

Mezuniyet törenleri ağustosta yapılacak

Akademik takvime göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30 Ağustos 2027’de düzenlenecek. Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise 31 Ağustos 2027’de yapılacak.

Mezuniyet törenleri ağustosta yapılacakAkademik takvime göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30 Ağustos 2027’de düzenlenecek. Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise 31 Ağustos 2027’de yapılacak.
Başlıklar :msümilli savunma üniversitesi2026-2027 akademik takvimmsü sınavları
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