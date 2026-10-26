30 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi, ders yapılacak mı? Öğrenciler ve çalışanlar için takvim
30 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi, kamu kurumlarında mesai olacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nın perşembeye denk gelmesiyle tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak edilirken mevcut takvime göre 28 Ekim saat 13.00’te başlayan resmî tatil 29 Ekim’i kapsıyor; ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece 30 Ekim’de dersler ve mesai devam edecek.
30 Ekim tatil mi sorusu, Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl perşembeye denk gelmesiyle gündeme geldi. Mevcut takvime göre cuma günü resmî tatil değil; ek bir karar alınmadığı sürece okullarda dersler, kamu kurumlarında mesai devam edecek.
Türkiye’de 30 Ekim 2026 Cuma günü, mevcut takvimde normal eğitim ve çalışma günü olarak yer alıyor. Öğrenciler, veliler ve çalışanların yanıt aradığı “30 Ekim tatil mi?” sorusunda belirleyici olan, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmayacağı.
30 Ekim Cuma günü okullar açık olacak mı?
Mevcut takvime göre 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Cuma gününün tatil olması için ayrıca bir karar alınması gerekiyor.
Kamu kurumlarında da aynı gün normal mesai yapılması öngörülüyor. Ek bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve çalışma düzeni değişmeyecek.
Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil olacak.
Mevcut takvim şöyle:
- 28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00’ten itibaren yarım gün tatil.
- 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil.
- 30 Ekim Cuma: Ek bir karar alınmadığı sürece normal eğitim ve çalışma günü.
Bu takvime göre Cumhuriyet Bayramı tatili cuma gününü kapsamıyor. Okulların ve kamu kurumlarının 30 Ekim’deki işleyişini değiştirecek ek bir karar açıklanırsa tatil durumu yeniden değerlendirilecek.