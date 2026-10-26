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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026: İsim listesi ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026: İsim listesi ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

17:41, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:41, 26/10/2026, Pazartesi
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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026: İsim listesi ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
İŞKUR Gençlik Programı Asıl Kura Sonuçları

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma imkânı sunan programda, 150 bin öğrenci için kontenjan ayrıldı. Katılımcılara günlük 1.375 TL ödeme yapılacak; ayda 14 gün programa katılan öğrenciler, 19.250 TL’ye kadar gelir desteği alabilecek. Başvurular, İŞKUR e-Şube veya programın resmî internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş tarihleri netleşti. Peki İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman açıklanır? İşte üniversitelerin Gençlik Programı kura tarihi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destek sağlamalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvurularında detaylar kesinleşti. Üniversite öğrencilerine büyük bir maddi nefes aldıracak dev proje kapsamında bu yıl tam 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldığı müjdelendi. "İŞKUR Gençlik Programı günlük kaç TL veriyor, aylık ödeme miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılır?" sorularına yanıt arayan öğrenciler için finansal detaylar da açıklandı. Program kapsamında katılım sağlayan üniversitelilere günlük 1.375 TL devam ödemesi yapılacak olup; ayda azami 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci aylık toplam 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde edebilecek. Hem derslerini aksatmayıp hem de iş tecrübesi edinmek isteyen adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) sistemi üzerinden veya programın resmi internet sitesi aracılığıyla e-Devlet şifrelerini kullanarak saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi tarihi açıklandı. Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destek sağlamalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvurularında detaylar kesinleşti. Üniversite öğrencilerine büyük bir maddi nefes aldıracak dev proje kapsamında bu yıl tam 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldığı müjdelendi. "İŞKUR Gençlik Programı günlük kaç TL veriyor, aylık ödeme miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılır?" sorularına yanıt arayan öğrenciler için finansal detaylar da açıklandı. Program kapsamında katılım sağlayan üniversitelilere günlük 1.375 TL devam ödemesi yapılacak olup; ayda azami 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci aylık toplam 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde edebilecek. Hem derslerini aksatmayıp hem de iş tecrübesi edinmek isteyen adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) sistemi üzerinden veya programın resmi internet sitesi aracılığıyla e-Devlet şifrelerini kullanarak saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi tarihi açıklandı. Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.


İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

Amasya Üniversitesi kurası 23 Ekim

Eskişehir Teknik Üniversitesi 23 Ekim

Sakarya Üniversitesi 24 Ekim


İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?Amasya Üniversitesi kurası 23 EkimEskişehir Teknik Üniversitesi 23 EkimSakarya Üniversitesi 24 Ekim

Mersin Üniversitesi 25 Ekim

Hacettepe Üniversitesi 26 Ekim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Ekim

Atatürk Üniversitesi 26 Ekim

Tarsus Üniversitesi 26 Ekim

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 26 Ekim

Mersin Üniversitesi 25 EkimHacettepe Üniversitesi 26 EkimSağlık Bilimleri Üniversitesi 26 EkimAtatürk Üniversitesi 26 EkimTarsus Üniversitesi 26 EkimAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 26 Ekim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 27 Ekim Ekim

Çukurova Üniversitesi 27 Ekim

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi 27 Ekim

Aksaray Üniversitesi 27 Ekim

Anadolu Üniversitesi 27 Ekim

Osmangazi Üniversitesi 27 Ekim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 27 Ekim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 27 Ekim EkimÇukurova Üniversitesi 27 EkimAdana Alparslan Türkeş Üniversitesi 27 EkimAksaray Üniversitesi 27 EkimAnadolu Üniversitesi 27 EkimOsmangazi Üniversitesi 27 EkimAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 27 Ekim

ODTÜ 27 Ekim

Ankara Üniversitesi 27 Ekim

Gazi Üniversitesi 27 Ekim

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 27 Ekim

Yalova Üniversitesi 27 Ekim Ekim

Bartın Üniversitesi 27 Ekim

Bingöl Üniversitesi 27 Ekim

Çankırı Karatekin Üniversitesi 27 Ekim

Karabük Üniversitesi 27 Ekim

ODTÜ 27 EkimAnkara Üniversitesi 27 EkimGazi Üniversitesi 27 EkimAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi 27 EkimYalova Üniversitesi 27 Ekim EkimBartın Üniversitesi 27 EkimBingöl Üniversitesi 27 EkimÇankırı Karatekin Üniversitesi 27 EkimKarabük Üniversitesi 27 Ekim

Selçuk Üniversitesi 27 Ekim

Osmaniye Üniversitesi 27 Ekim

Şırnak Üniversitesi 27 Ekim

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 27 Ekim

Sinop Üniversitesi 30 Ekim

Gümüşhane Üniversitesi 30 Ekim

Batman Üniversitesi 30 Ekim

Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 Ekim

Fırat Üniversitesi 2 Kasım

Trakya Üniversitesi 4 Kasım

Selçuk Üniversitesi 27 EkimOsmaniye Üniversitesi 27 EkimŞırnak Üniversitesi 27 EkimTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 27 EkimSinop Üniversitesi 30 EkimGümüşhane Üniversitesi 30 EkimBatman Üniversitesi 30 EkimÖmer Halisdemir Üniversitesi 30 EkimFırat Üniversitesi 2 KasımTrakya Üniversitesi 4 Kasım
Başlıklar :İŞKURİŞKUR Gençlik ProgramıİŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarıİŞKUR Gençlik Programı Asıl Kura Sonuçları
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