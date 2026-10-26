Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazartesi maç programı
Süper Lig’de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ederken Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde İstanbul Başakşehir’i ağırlayacak. Avrupa’da da heyecan devam edecek; İspanya La Liga’da Sevilla ile Osasuna, Fransa Ligue 1’de ise PSG ile Lyon kozlarını paylaşacak. İşte 26 Ekim Pazartesi gününün maçları ve karşılaşmaların yayın bilgileri.
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'nın köklü liglerinde futbol heyecanı haftanın en kritik maçlarıyla devam ederken, spor camiasının gözü çevrilen dev randevular bugün sahne alıyor. "Bugün kimin maçı var, Süper Lig derbisi saat kaçta, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu fikstürüne göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak günün maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir:
Bugün kimin maçı oynanacak, akşam hangi maçlar var?
16:00 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi GS TV
16:45 Neftchi Fargona - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Ç.Rizespor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Mardin 1969 - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:15 Al Qadsiah - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
21:15 Al Quwa Al Jawiya - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
21:30 Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:45 Santa Clara - Benfica Portekiz Liga NOS Bein Sports 3
22:30 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
22:45 Montpellier - Red Star Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
23:00 Sevilla - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
Yarın kimin maçı var?
13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor
18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus
20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok
22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus
23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.