Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazartesi maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazartesi maç programı

17:02, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:02, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazartesi maç programı

Süper Lig’de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ederken Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde İstanbul Başakşehir’i ağırlayacak. Avrupa’da da heyecan devam edecek; İspanya La Liga’da Sevilla ile Osasuna, Fransa Ligue 1’de ise PSG ile Lyon kozlarını paylaşacak. İşte 26 Ekim Pazartesi gününün maçları ve karşılaşmaların yayın bilgileri.

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'nın köklü liglerinde futbol heyecanı haftanın en kritik maçlarıyla devam ederken, spor camiasının gözü çevrilen dev randevular bugün sahne alıyor. "Bugün kimin maçı var, Süper Lig derbisi saat kaçta, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu fikstürüne göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak günün maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir:

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'nın köklü liglerinde futbol heyecanı haftanın en kritik maçlarıyla devam ederken, spor camiasının gözü çevrilen dev randevular bugün sahne alıyor. "Bugün kimin maçı var, Süper Lig derbisi saat kaçta, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu fikstürüne göre 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak günün maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri şu şekildedir:

Bugün kimin maçı oynanacak, akşam hangi maçlar var?

16:00 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi GS TV

16:45 Neftchi Fargona - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Ç.Rizespor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

Bugün kimin maçı oynanacak, akşam hangi maçlar var?16:00 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi GS TV16:45 Neftchi Fargona - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart19:00 Ç.Rizespor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Mardin 1969 - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:15 Al Qadsiah - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

21:15 Al Quwa Al Jawiya - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

20:00 Mardin 1969 - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor21:15 Al Qadsiah - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO21:15 Al Quwa Al Jawiya - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

21:30 Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:45 Santa Clara - Benfica Portekiz Liga NOS Bein Sports 3

22:30 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

21:30 Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 121:45 Santa Clara - Benfica Portekiz Liga NOS Bein Sports 322:30 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

22:45 Montpellier - Red Star Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

23:00 Sevilla - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

22:45 Montpellier - Red Star Fransa Ligue 2 Bein Sports 423:00 Sevilla - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

Yarın kimin maçı var?

13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Yarın kimin maçı var?13:30 Etimesgut Bld. - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor15:30 Boluspor - Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor

18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - Batumi Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor18:00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok

20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus

20:00 AZ Alkmaar - Göztepe UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok20:00 Hamburg - Eintracht Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus

20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:30 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus20:30 Alanyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok

22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus22:45 Torino - Como İtalya Serie A Yayın Yok

22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.

22:45 Borussia Dortmund - Werder Bremen Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus23:00 Fleetwood - Arsenal İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.
Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeTrabzonsporÇaykur RizesporBeşiktaşİspanya La LigaSevillaPSG
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026