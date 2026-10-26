DGS ek yerleştirme sonuçları 2026 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2026 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor. Herhangi bir programa yerleşemeyen, tercih yapmayan veya kayıt hakkını kullanmayan adaylara yönelik ek yerleştirme tercihleri, 15 Ekim 2026 saat 14.30’da başlayıp 22 Ekim Perşembe günü sona erdi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına odaklandı. İşte DGS ek tercih başvurusu yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen, ilk etapta tercih yapmayan veya tercih edip kayıt hakkını kullanmayan adaylar için açılan DGS ek yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM takvimine göre 15 Ekim 2026 tarihinde saat 14.30’da başlayan ve 22 Ekim Perşembe günü sona eren ek tercih işlemlerinin ardından binlerce önlisans mezununun gözü "2026 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının yanıtına çevrildi.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. ÖSYM'nin geçmiş dönem ek yerleştirme süreçleri ve değerlendirme süreleri dikkate alındığında; DGS ek tercih sonuçlarının tercihlerin tamamlanmasını takip eden 5 ila 7 gün içerisinde, yani Ekim ayının son haftasında (27-30 Ekim tarihleri arasında) ilan edilmesi beklenmektedir.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
DGS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar, ÖSYM’nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yerleştirme belgelerine ulaşabileceklerdir. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanının ardından bir üniversite lisans programına hak kazanan adaylar için üniversite e-kayıt ve şahsen kayıt takvimi ÖSYM tarafından duyurulacaktır.