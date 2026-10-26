İŞKUR Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor: İş ilanı yayımlandı! İŞKUR başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacağını duyurdu. Teknoloji ve bilişim alanında kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği "İŞKUR sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilir, KPSS ve YDS şartı var mı?" soruları resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte yanıt buldu. İŞKUR alımına ilişkin resmi başvuru süreci 26 Ekim 2026 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla başlamış olup, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecektir.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Kurumun bilişim kadrosunu güçlendirmek amacıyla yayımlanan ilanda, başvuru şartları ve alım sürecine ilişkin ayrıntılara yer verildi.
İŞKUR personel alımı iş başvurusu ne zaman?
İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere bilişim personeli alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular 26 Ekim - 8 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
İŞKUR personel alımı hangi kadrolara yapacak?
İlana göre alım yapılacak pozisyonlar ve ücret tavanı katsayıları şöyle:
Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi (A Grubu, 4 kata kadar)
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı: 1 kişi (A Grubu, 4 kata kadar)
Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı: 1 kişi (B Grubu, 3 kata kadar)
Kıdemli Yapay Zekâ Uzmanı: 1 kişi (B Grubu, 3 kata kadar)
Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı: 1 kişi (B Grubu, 3 kata kadar)İş İlanları
Kıdemli Front End Web Yazılım Uzmanı: 1 kişi (B Grubu, 3 kata kadar)
Ağ ve Güvenlik Uzmanı: 1 kişi (C Grubu, 2 kata kadar)
Yapay Zekâ Uzmanı: 1 kişi (C Grubu, 2 kata kadar)
Yazılım Uzmanı: 3 kişi (C Grubu, 2 kata kadar)
Başvurular İŞKUR e Şube veya e Devlet üzerinden yapılmakta.