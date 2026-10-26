Şehir hastanelerinde KPSS'siz güvenlik, temizlik, hasta karşılama ve büro görevlisi alımı var mı, başvurular başladı mı?
Türkiye genelinde hizmet veren kamu şehir hastaneleri ve özel hastanelerde görevlendirilmek üzere farklı branşlarda çok sayıda eleman alımı yapılacağı müjdesi verildi. Sağlık sektöründe kariyer yapmak veya kamu projelerinde yer almak isteyen adaylar için Şehir hastanelerine personel alımı iş ilanları erişime açıldı. Temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi, sekreter, hasta kabul ve kayıt görevlisi, paramedik (İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri), ambulans şoförü ve güvenlik görevlisi başta olmak üzere farklı branşta alımlar sürüyor. Hastane personeli alımında, KPSS şartı olmayan İŞKUR başvuruları resmen başladı. İşte İŞKUR personeli alımı iş ilanları listesi.
Türkiye genelindeki Şehir Hastanelerinde (Kamu-Özel İş Birliği yüklenici firmaları ve hizmet sağlayıcı şirketler bünyesinde) görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi, sekreter, hasta kabul kayıt görevlisi, paramedik (İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri), ambulans şoförü ve özel güvenlik görevlisi gibi çok sayıda farklı branşta KPSS şartı aranmaksızın personel ve işçi alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan binlerce vatandaşın kilitlendiği "Şehir hastanelerine KPSS'siz hastane alımlarına kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?" sorularının detayları netleşti. İşte şehir hastaneleri personel alımı iş ilanları.