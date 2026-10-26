Meteoroloji açıkladı: 26 Ekim 2026 hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak İstanbul, Denizli, Bursa, Manisa il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk günü olan 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde beklenen meteorolojik şartları duyurdu. Yeni haftaya başlarken "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar düşecek mi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve iç kesimlerde yer yer normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Ege ve Akdeniz'de yer yer şiddetli yağış beklenirken Marmara ve Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu.
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu.