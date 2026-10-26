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Meteoroloji açıkladı: 26 Ekim 2026 hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak İstanbul, Denizli, Bursa, Manisa il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji açıkladı: 26 Ekim 2026 hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak İstanbul, Denizli, Bursa, Manisa il il hava durumu tahminleri

09:38, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:42, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji açıkladı: 26 Ekim 2026 hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak İstanbul, Denizli, Bursa, Manisa il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk günü olan 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde beklenen meteorolojik şartları duyurdu. Yeni haftaya başlarken "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar düşecek mi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve iç kesimlerde yer yer normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Ege ve Akdeniz'de yer yer şiddetli yağış beklenirken Marmara ve Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

BURSA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.&nbsp;BURSA °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 18°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CAz bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 22°CAz bulutlu.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. 

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 22°CParçalı bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.&nbsp;AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutlu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu.
Başlıklar :Hava durumuDenizli hava durumuBursa hava durumuManisa hava durumu
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