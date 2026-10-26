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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 26 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları, konuları

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 26 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları, konuları

00:15, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 26 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları, konuları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve gündemde hangi konular var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak toplantının öğleden sonra başlaması beklenirken fon soruşturması, yatırımcılara yapılan ödemeler, terörsüz Türkiye süreci, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Kabine Toplantısı, 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının gündeminde fon soruşturması, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yapılan ödemeler, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler bulunuyor.

Kabine Toplantısı, 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının gündeminde fon soruşturması, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yapılan ödemeler, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmeler bulunuyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.


İç ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?Kabine Toplantısı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.İç ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Fon soruşturması ve yatırımcılara yapılan ödemeler görüşülecek

Sermaye piyasalarının bir bölümündeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalarda gelinen aşama kabinede ele alınacak. Soruşturmalarda ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.


Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler de gündemde olacak. Kabine, tasfiye sürecinin devamında atılacak adımları gözden geçirecek.

Fon soruşturması ve yatırımcılara yapılan ödemeler görüşülecekSermaye piyasalarının bir bölümündeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalarda gelinen aşama kabinede ele alınacak. Soruşturmalarda ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler de gündemde olacak. Kabine, tasfiye sürecinin devamında atılacak adımları gözden geçirecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek

Ankara’da 29-30 Ekim’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. zirvesine yönelik hazırlıklar toplantıda görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliği yapacağı zirvede liderler, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak zirveye davet etmişti.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecekAnkara’da 29-30 Ekim’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. zirvesine yönelik hazırlıklar toplantıda görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliği yapacağı zirvede liderler, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak zirveye davet etmişti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin saha raporları incelenecek

Kabinenin bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz haftalarda Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde dört mağarayı boşaltmasının ardından sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.


Silah bırakma adımları, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından takip ediliyor. Tespit ve teyit aşaması öncesinde sahadan gelen raporlar kabinede incelenecek.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin saha raporları incelenecekKabinenin bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz haftalarda Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde dört mağarayı boşaltmasının ardından sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.Silah bırakma adımları, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından takip ediliyor. Tespit ve teyit aşaması öncesinde sahadan gelen raporlar kabinede incelenecek.

Gazze, Karadeniz ve Hürmüz için diplomatik adımlar ele alınacak

Dış politika gündeminde çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımlar ve ulaşım güvenliğine yönelik diplomasi çalışmaları bulunuyor. Bu kapsamda şu başlıklar görüşülecek:


- Gazze: Ateşkes ihlallerinin önlenmesi, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışa yönelik yol haritası.


- Karadeniz: Seyrüsefer güvenliği tedbirleri ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar.


- ABD ve İran: Tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi ve Hürmüz’deki gerginliğin sona erdirilmesine yönelik diplomatik mekanizmalar.

Toplantıda değerlendirilecek başlıklara ilişkin ayrıntıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrasında yapması beklenen açıklamayla netleşmesi öngörülüyor.

Gazze, Karadeniz ve Hürmüz için diplomatik adımlar ele alınacakDış politika gündeminde çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımlar ve ulaşım güvenliğine yönelik diplomasi çalışmaları bulunuyor. Bu kapsamda şu başlıklar görüşülecek:- Gazze: Ateşkes ihlallerinin önlenmesi, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışa yönelik yol haritası.- Karadeniz: Seyrüsefer güvenliği tedbirleri ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar.- ABD ve İran: Tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi ve Hürmüz’deki gerginliğin sona erdirilmesine yönelik diplomatik mekanizmalar.Toplantıda değerlendirilecek başlıklara ilişkin ayrıntıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrasında yapması beklenen açıklamayla netleşmesi öngörülüyor.
Başlıklar :kabine toplantısırecep tayyip erdoğanKabine Toplantısı kararları
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