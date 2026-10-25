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AÖF sınav takvimi 2026-2027: AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav takvimi 2026-2027: AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

19:10, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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AÖF sınav takvimi 2026-2027: AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav takvimi 2026-2027 belli oldu

Anadolu Üniversitesi 2026-2027 AÖF sınav takvimini açıkladı. Güz ve bahar dönemlerindeki ara sınavlar ile finallerin yanı sıra yaz okulu sınavının tarihleri de belli oldu; AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Takvimdeki tüm sınav tarihleri ve giriş belgesiyle ilgili son durum haberimizde.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları, güz dönemi ara sınavlarıyla 5-6 Aralık 2026’da başlayacak. Güz ve bahar dönemlerinin ara sınav ve final tarihleri belli olurken sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2026-2027 akademik yılı sınav takvimini yayımladı. AÖF sınavları kapsamında güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026’da, dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027’de yapılacak.

AÖF güz dönemi sınavları hangi tarihlerde?

Güz döneminin ara sınavları aralık ayında, final olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise ocak ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri şöyle:

- Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026

- Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Bahar döneminde öğrenciler nisan ayında ara sınavlara, mayıs ayında dönem sonu sınavlarına girecek. Takvimde şu tarihler yer alıyor:

- Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027

- Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2027

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yaz okulu sınavı 21 Ağustos 2027 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin ne zaman erişime açılacağına ilişkin açıklanmış bir tarih bulunmuyor.

Başlıklar :aöfaçıköğretim fakültesianadolu üniversitesiaöf sınav takvimi
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