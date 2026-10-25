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Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? Yayın bilgileri belli oldu

Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? Yayın bilgileri belli oldu

18:19, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? Yayın bilgileri belli oldu

Barcelona-Real Madrid maçı, La Liga’nın 10. haftasında aralarında 6 puan fark bulunan iki rakibi karşı karşıya getirecek. Lider Barcelona’nın ev sahipliği yapacağı El Clasico öncesinde gözler, son üç maçında 2 gol ve 2 asist üreten Arda Güler’e çevrilirken milli futbolcunun ilk 11’de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milyonlarca futbolseveri ekranlara kilitleyecek dev maç öncesinde canlı yayın bilgileri de netleşti. Peki Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda izlenebilecek, maç saat kaçta başlayacak? İşte El Clasico'ya dair tüm detaylar ve son gelişmeler...

Barcelona-Real Madrid maçı, 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00’te Spotify Camp Nou’da oynanacak ve S Sport Plus’tan canlı yayımlanacak. La Liga’da iki takım arasında 6 puanlık fark bulunurken Arda Güler’in karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.


Barcelona-Real Madrid maçı, İspanya La Liga’nın 10. haftasında Barcelona’nın ev sahipliğinde oynanacak. Lider Barcelona, 27 puanla girdiği karşılaşmada 21 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid’i ağırlayacak.

Barcelona-Real Madrid maçı, 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00’te Spotify Camp Nou’da oynanacak ve S Sport Plus’tan canlı yayımlanacak. La Liga’da iki takım arasında 6 puanlık fark bulunurken Arda Güler’in karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.Barcelona-Real Madrid maçı, İspanya La Liga’nın 10. haftasında Barcelona’nın ev sahipliğinde oynanacak. Lider Barcelona, 27 puanla girdiği karşılaşmada 21 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid’i ağırlayacak.

Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, hangi platformda?

El Clasico olarak bilinen karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.


Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:

- Tarih: 25 Ekim Pazar

- Saat: 23.00 (TSİ)

- Stadyum: Spotify Camp Nou

- Canlı yayın: S Sport Plus

- Hakem: Martínez Munuera


Martínez Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yapacak. VAR hakemi olarak Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, hangi platformda?El Clasico olarak bilinen karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:- Tarih: 25 Ekim Pazar- Saat: 23.00 (TSİ)- Stadyum: Spotify Camp Nou- Canlı yayın: S Sport Plus- Hakem: Martínez MunueraMartínez Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yapacak. VAR hakemi olarak Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, son üç maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Arda Güler’i Barcelona karşısında ilk 11’de sağ kanatta görevlendirmesi bekleniyor.


Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’nın hücum oyuncusu Lamine Yamal da karşılaşmada öne çıkan isimler arasında yer alıyor. İki futbolcunun sahadaki rolleri, takımların ilk 11 tercihleriyle netleşecek.

Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, son üç maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Arda Güler’i Barcelona karşısında ilk 11’de sağ kanatta görevlendirmesi bekleniyor.Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’nın hücum oyuncusu Lamine Yamal da karşılaşmada öne çıkan isimler arasında yer alıyor. İki futbolcunun sahadaki rolleri, takımların ilk 11 tercihleriyle netleşecek.

El Clasico öncesinde puan durumu

Barcelona, karşılaşma öncesinde 27 puanla La Liga’nın lideri konumunda bulunuyor. Real Madrid ise 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


İki takım, aralarında 6 puanlık farkla El Clasico’ya çıkacak.

El Clasico öncesinde puan durumuBarcelona, karşılaşma öncesinde 27 puanla La Liga’nın lideri konumunda bulunuyor. Real Madrid ise 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.İki takım, aralarında 6 puanlık farkla El Clasico’ya çıkacak.

Barcelona ve Real Madrid’in muhtemel 11’leri


Barcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.


Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.


Muhtemel kadrolarda yer alan Arda Güler’in maça başlayıp başlamayacağı, resmi ilk 11’lerin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Barcelona ve Real Madrid’in muhtemel 11’leriBarcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.Muhtemel kadrolarda yer alan Arda Güler’in maça başlayıp başlamayacağı, resmi ilk 11’lerin açıklanmasıyla kesinleşecek.
Başlıklar :barcelonareal madridel clasicoarda gülerla ligafutbolcanlı yayın
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