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Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak zammı için 5 senaryoya göre yeni maaş hesabı

Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak zammı için 5 senaryoya göre yeni maaş hesabı

16:56, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 16:56, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak zammı için 5 senaryoya göre yeni maaş hesabı

Milyonlarca çalışan ve işverenin kilitlendiği 2027 yılı yeni asgari ücret belirleme süreci için geri sayım sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam masasındaki senaryolar netleşti. Halen net 28.075,50 TL (brüt 33.030 TL) olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yıl sonu gerçekleşen enflasyon oranı ile Orta Vadeli Program (OVP) hedef Enflasyon tahminleri doğrultusunda yeniden şekillenmesi bekleniyor. Kamuoyunda ve ekonomi kulislerinde öne çıkan olası zam oranlarına göre yeni net asgari ücret tahminleri ise şu şekilde hesaplanmaktadır:

2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı merak ederken, net 28 bin 75 lira üzerinden hesaplanan farklı zam senaryoları da gündeme geldi. Yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 oranındaki olası artışlar, yeni asgari ücret için farklı tutarlar ortaya koyuyor. Peki, 2027’de asgari ücret ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 asgari ücret zam beklentileri ve olası maaş tutarları.

2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı merak ederken, net 28 bin 75 lira üzerinden hesaplanan farklı zam senaryoları da gündeme geldi. Yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 oranındaki olası artışlar, yeni asgari ücret için farklı tutarlar ortaya koyuyor. Peki, 2027’de asgari ücret ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 asgari ücret zam beklentileri ve olası maaş tutarları.

Beş farklı senaryoda artış oranları yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında değişirken, çalışanların maaşlarına yansıyabilecek net zam tutarları da ortaya çıktı.

Mevcut net 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda en düşük ve en yüksek zam senaryoları arasında 672 TL fark bulunuyor.

Beş farklı senaryoda artış oranları yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında değişirken, çalışanların maaşlarına yansıyabilecek net zam tutarları da ortaya çıktı.Mevcut net 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda en düşük ve en yüksek zam senaryoları arasında 672 TL fark bulunuyor.

Merkez Bankası enflasyon tahmini

Zam oranı: Yüzde 28

Net asgari ücret: 35.936 TL

Net zam tutarı: 7.861 TL

Merkez Bankası enflasyon tahminiZam oranı: Yüzde 28Net asgari ücret: 35.936 TLNet zam tutarı: 7.861 TL

Orta Vadeli Program (OVP) tahmini

Zam oranı: Yüzde 28,4

Net asgari ücret: 36.049 TL

Net zam tutarı: 7.973 TL

Orta Vadeli Program (OVP) tahminiZam oranı: Yüzde 28,4Net asgari ücret: 36.049 TLNet zam tutarı: 7.973 TL

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

Zam oranı: Yüzde 29,61

Net asgari ücret: 36.389 TL

Net zam tutarı: 8.313 TL

TCMB Piyasa Katılımcıları AnketiZam oranı: Yüzde 29,61Net asgari ücret: 36.389 TLNet zam tutarı: 8.313 TL

AA Finans Beklenti Anketi

Zam oranı: Yüzde 29,66

Net asgari ücret: 36.403 TL

Net zam tutarı: 8.327 TL

AA Finans Beklenti AnketiZam oranı: Yüzde 29,66Net asgari ücret: 36.403 TLNet zam tutarı: 8.327 TL

Finansal Kurumlar Birliği tahmini

Zam oranı: Yüzde 30,39

Net asgari ücret: 36.608 TL

Net zam tutarı: 8.532 TL

Beş hesaplama arasında en yüksek artış, Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 30,39'luk enflasyon tahminine dayanan senaryoda ortaya çıktı.

Finansal Kurumlar Birliği tahminiZam oranı: Yüzde 30,39Net asgari ücret: 36.608 TLNet zam tutarı: 8.532 TLBeş hesaplama arasında en yüksek artış, Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 30,39'luk enflasyon tahminine dayanan senaryoda ortaya çıktı.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Bu oranın asgari ücrete uygulanması halinde net maaş 36 bin 608 TL'ye, çalışanların eline geçecek aylık zam tutarı ise 8 bin 532 TL'ye ulaşacak. En düşük senaryoda ise yüzde 28 artışla net asgari ücretin 35 bin 936 TL olması hesaplanıyor.

2027 yılında uygulanacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Komisyonun ilk toplantısını Aralık 2026'nın ilk haftasında yapması planlanıyor. Tarafların yürüteceği zam pazarlığının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Bu oranın asgari ücrete uygulanması halinde net maaş 36 bin 608 TL'ye, çalışanların eline geçecek aylık zam tutarı ise 8 bin 532 TL'ye ulaşacak. En düşük senaryoda ise yüzde 28 artışla net asgari ücretin 35 bin 936 TL olması hesaplanıyor.2027 yılında uygulanacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Komisyonun ilk toplantısını Aralık 2026'nın ilk haftasında yapması planlanıyor. Tarafların yürüteceği zam pazarlığının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Başlıklar :asgari ücretasgari ücret zammı2027 asgari ücret
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