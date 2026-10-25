Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 25 Ekim Pazar maç programı
Hafta sonunun en keyifli anlarını futbol izleyerek değerlendirmek isteyen sporseverler, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. "Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak, Trendyol Süper Lig ve Avrupa ligleri maç programı nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bugün birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. 25 Ekim Pazar günün öne çıkan maç fikstürü ve yayın kanalları şu şekildedir:
25 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa liglerinde sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların başlama saatleri de merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? İşte 25 Ekim Pazar gününün maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:30 Pendikspor 2-2 Kayserispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Batman Petrol 3-2 Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Kurdi
14:30 Inter 2-1 Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
14:30 Alanya 1221 - Kepez Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 2
14:30 Kırıkkalespor - Osmaniyespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 3
15:00 Uşakspor - Gaziemirspor TFF 3. Lig Tivibu Spor 4
16:00 Konyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Antalyaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
16:30 PSV - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Monaco - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:00 Crystal Palace - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:00 Hull City - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
17:00 Liverpool - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Manchester Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Atalanta - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Genoa - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus
18:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
18:45 Sparta Rotterdam - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
19:00 Göztepe - Çorum FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Keçiörengücü - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 LASK Linz - Salzburg Avusturya Bundesliga Sıfır TV
19:15 Toulouse - Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Angers - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Auxerre - Le Mans Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Marsilya - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:15 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:30 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 Freiburg - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus
20:00 Lecce - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Real Sociedad - Levante İspanya La Liga S Sport Plus
22:45 PSG - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:45 Udinese - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Barcelona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
23:30 Sporting Lisbon - Academico Viseu Portekiz Liga NOS Bein Sports 2