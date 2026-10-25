KPSS ortaöğretim soru ve cevapları 2026: Ortaöğretim KPSS genel Yetenek-Genel Kültür temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı osym.gov.tr ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı, bugün yurt genelinde ve KKTC’de toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar için saat 10.15’te başlayan ve 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. 2026-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NE YAYIMLANDI MI?
25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının (2026-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Bugün uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının (2026-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekt. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.