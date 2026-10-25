Prim borcu affı var mı gelecek mi? Nafaka ve boşanma düzenlemesinde neler var? 13. Yargı Paketi detayları
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak 2027 yılı bütçe maratonu öncesinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik kanun teklifleri için hazırlıklar hız kazandı. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınacak torba kanun teklifinde en öne çıkan başlık, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme oldu. Hazırlanan taslağa göre, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve GSS prim borcunu ödeyemeyen yaklaşık 1 milyon kişinin borcu, 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak tamamen silinecek. Öte yandan, kamuoyunun merakla beklediği bir diğer dev reform paketi olan 13. Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar da Adalet Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Yıl bitmeden TBMM Başkanlığı'na sunulması hedeflenen 13. Yargı Paketi bünyesinde; süresiz nafaka uygulamasının evlilik süresine göre kademelendirilerek sonlandırılması, boşanma davalarının hızlandırılması için boşanma ile tazminat/velayet süreçlerinin ayrıştırılması (dava ayrıştırma modeli) ve aile hukukuna ilişkin temel sil baştan düzenlemeler yer alıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri 21 Ekim'de başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek. Bütçe görüşmelerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Meclis'te yeni kanun tekliflerine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Özellikle sosyal güvenlik, aile hukuku, halk sağlığı ve enerji alanlarında hazırlanacak düzenlemelerin, bütçe takviminin tamamlanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.
GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?
Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.
Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.
GSS BORÇ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Gelir durumuna göre yapılan değerlendirmede, prim ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunan kişiler ise belirlenen tutar üzerinden ödeme yapmakla yükümlü oluyor. Paylaşılan bilgilere göre, bu yıl GSS kapsamında ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.981 lira olarak belirtiliyor. Hazırlanan düzenlemenin, 2017 yılına ait GSS prim borçları bulunan 1 milyondan fazla kişiyi kapsaması bekleniyor. Ancak düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama koşulları, yasal sürecin tamamlanmasıyla netleşecek. GSS prim borcu bulunan vatandaşların, düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin resmi açıklamaları ve yürürlüğe girecek mevzuatı takip etmesi önem taşıyor.
NAFAKA VE BOŞANMA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?
Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer önemli düzenleme ise 13. Yargı Paketi olacak. Boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alması planlanan paket üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle aile hukukuna ilişkin mevcut uygulamaların yeniden ele alınacağı düzenlemenin yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin nihai içeriği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.
Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis'e sunulmaları ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.