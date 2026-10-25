Meteoroloji açıkladı: 25 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim 2026 Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde beklenen meteorolojik koşulları duyurdu. Güne başlarken "Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, havalar ısınacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredeceği açıklandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Kars, Van), Bingöl ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 25 Ekim 2026 Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.