Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2026: İstanbul kiralık konut kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2026: İstanbul kiralık konut kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

08:43, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 08:43, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2026: İstanbul kiralık konut kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak ve fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce hak sahibi adayının beklediği kura takvimi netleşmeye başladı. "TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçları açıklandı mı, kura çekilişi hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt aranırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalarda kura tarihinin Ekim 2026 sonu itibarıyla resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. İşte TOKİ kiralık konut projesinde son durum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde kura heyecanı doruğa ulaştı. Projenin ilk etabında yer alan 1.071 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Bu nedenle “TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Kura çekimi hangi tarihte yapılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından binlerce hak sahibi adayının gözü kulağı kura çekiliş tarihlerine çevrildi. İşte TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kura süreci ve sonuçlara ilişkin son durum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde kura heyecanı doruğa ulaştı. Projenin ilk etabında yer alan 1.071 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Bu nedenle “TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Kura çekimi hangi tarihte yapılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından binlerce hak sahibi adayının gözü kulağı kura çekiliş tarihlerine çevrildi. İşte TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kura süreci ve sonuçlara ilişkin son durum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.


TOKİ kiralık konutların urası ne zaman çekilecek, İstanbul kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ'nin kiralık sosyal konutların kura çekilişi Ekim ayında yapılacak. İstanbul ili genelinde 4 grupta e-Devlet üzerinden kura ile tahsis edilecek. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.


TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

TOKİ kiralık konutların urası ne zaman çekilecek, İstanbul kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?TOKİ'nin kiralık sosyal konutların kura çekilişi Ekim ayında yapılacak. İstanbul ili genelinde 4 grupta e-Devlet üzerinden kura ile tahsis edilecek. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.


TOKİ sosyal konutların kira ödemesi ne zaman başlayacak?

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.


TOKİ sosyal konutların kira ödemesi ne zaman başlayacak?Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.
Başlıklar :İstanbul TOKİ kiralık konutTOKİİstanbul 15 bin kiralık konut kurası
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026