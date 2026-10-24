KPSS Ön Lisans Hangi Kuruma Kaç Puanla Atama Yapılır? KPSS 50, 55, 60, 65, 70 Puanla Nereye Girilir, Atama Olur mu?

Emekliye maaş hesabı katsayısı netleşti! 1999 öncesi ve 2008 sonrası SGK girişi için üç ayrı dönem oluştu

Emekli maaşı hesaplama yöntemi, çalışma hayatı boyunca elde edilen kazançlar, ödenen primler ve sigortalılık dönemleri doğrultusunda belirleniyor. Emeklilikte alınacak aylığın tutarını öğrenmek isteyen vatandaşların yalnızca toplam prim gün sayısını değil, primlerin hangi kazanç tutarları üzerinden yatırıldığını ve sigorta başlangıç tarihlerini de dikkate alması gerekiyor. Mevcut sistemde 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem üzerinden hesaplama yapılıyor. Her dönemde uygulanan farklı kurallar, aynı prim gününe sahip sigortalıların farklı maaşlarla emekli olabilmesine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra aylık bağlama oranı, ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı da bağlanacak aylığın belirlenmesinde etkili oluyor. Peki, emekli maaşı hangi kriterlere göre hesaplanıyor? Sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik zamanı alınacak aylığı nasıl etkiliyor? İşte emekli maaşı hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…