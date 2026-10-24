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KPSS Ön Lisans Hangi Kuruma Kaç Puanla Atama Yapılır? KPSS 50, 55, 60, 65, 70 Puanla Nereye Girilir, Atama Olur mu?

KPSS Ön Lisans Hangi Kuruma Kaç Puanla Atama Yapılır? KPSS 50, 55, 60, 65, 70 Puanla Nereye Girilir, Atama Olur mu?

15:32, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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KPSS Ön Lisans Hangi Kuruma Kaç Puanla Atama Yapılır? KPSS 50, 55, 60, 65, 70 Puanla Nereye Girilir, Atama Olur mu?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecan giderek artıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu 4 Ekim'de tamamlanırken kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Ekim ayının son günlerine girilmesiyle birlikte sınav puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde yer alan tarih, adayların sonuç beklentisinde belirleyici oluyor. Bununla birlikte sonuçların takvimde belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken ilan edilebilir mi? Adaylar puanlarını nereden ve nasıl öğrenebilir? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70,75,80,85,90 PUANLA NEREYE ATANIR, HANGİ KURUM?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından atama puanları açıklandı. Buna göre adaylar tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda aldıkları puan ile nereye atanabileceğini öğrenebilecek. Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle ÖSYM KPSS puan kılavuzunda yer alan bilgiler aracılığıyla aldığınız puan ile atanabileceğiniz meslek ve kurumlara ulaşabilirsiniz. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden duyuruyor. Yarın açıklanması beklenen sonuçların ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşılacak.

KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70,75,80,85,90 PUANLA NEREYE ATANIR, HANGİ KURUM?Geçtiğimiz günlerde&nbsp;ÖSYM&nbsp;tarafından&nbsp;atama&nbsp;puanları açıklandı. Buna göre adaylar tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda aldıkları puan ile nereye atanabileceğini öğrenebilecek. Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle ÖSYM&nbsp;KPSS&nbsp;puan kılavuzunda yer alan bilgiler aracılığıyla aldığınız puan ile atanabileceğiniz meslek ve kurumlara ulaşabilirsiniz. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden duyuruyor. Yarın açıklanması beklenen sonuçların ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşılacak.

KPSS B GRUBU KADRO MESLEKLERİ NEDİR?

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi kadrolar B kategorisine alınıyor.

KPSS B GRUBU KADRO MESLEKLERİ NEDİR?Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi kadrolar B kategorisine alınıyor.

P1 puan türünü kapsayan meslekler arasında bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.

P1 puan türünü kapsayan meslekler arasında bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.
Başlıklar :KPSSKPSS Ön Lisanskpss ön lisans atama puanları
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