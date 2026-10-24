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Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

00:17, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 00:19, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizide Adil ile Esme’nin boşanma süreci ve Şerif’in geçmişe uzanan hamlesi öne çıkarken yeni fragman için bekleyiş sona erdi. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde boşanma sürecindeki Adil ve Esme birbirlerine yeniden yaklaşırken Şerif’in geçmişten gelen karşı hamlesi hikâyenin seyrini değiştirdi.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Adil ile Esme’nin boşanma duruşması ve Koçari ailesini korumak için verdikleri mücadele öne çıktı.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı;

Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde neler oldu?

Adil ve Esme’nin boşanma duruşması, ilk tanıştıkları tarih olan 19 Ekim’e denk geldi. İkili, Timur’un saldırısı sürerken Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında kaldı.

Boşanmayı önlemek isteyen Adil, ellerindeki son koz olan Cengiz’i kaçıran kişinin peşine düştü. Bu arayış Adil’i Oruç’a yaklaştırırken Oruç ile Eleni arasında da bir yüzleşme yaşandı.

Bölümde diğer karakterlerin kararlarını etkileyen gelişmeler de yaşandı:

  • - Adil ve Esme’nin boşanma haberi Eleni’yi derinden etkiledi.
  • - Fadime ile İso arasında ilişkilerini sarsan anlar yaşandı.
  • - Cengiz, Eleni’nin güvenini kazanmaya yöneldi.
  • - Mahkeme kapısında Emriye’yi bekleyen sürpriz, olayların gidişatını değiştirdi.

Adil’den Esme’ye boşanmadan önce balayı teklifi

Adil, yaşananların ortasında Esme’ye boşanmadan önce balayına gitmeyi teklif etti. Eleni’yi de yanlarına alan ikili, bu yolculukta birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan bir oyun oynadı.

Adil ve Esme ilişkilerindeki yaraları sarmaya başlarken Şerif’in karşı hamlesi, onları yirmi yıl öncesine uzanan bir meseleyle karşı karşıya bıraktı. Esme’nin geçmişte hayata tutunmasını sağlayan şey, bu kez yeni bir kırılmanın merkezine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz 35. Bölüm Özeti:

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif’e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil’in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır. Şerif’in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan’dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni’nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.

Volkov’un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso’nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov’un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.

Adil ve Esme’nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.

Taşacak Bu Deniz’in konusu ne?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’de iki düşman aile arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın ortasında kalan Adil ile Esme’nin aşkını anlatıyor. İki ailenin yıllardır süren düşmanlığı, hikâyeye katılan bir yabancının gözünden de aktarılıyor.

Kurmaca bir hikâyeye dayanan dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Senaryoyu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Trabzon’da gerçekleştiriliyor. Arsin, Araklı, Sürmene ve Of, çekim yapılan ilçeler arasında yer alıyor.

Karadeniz’in kıyıları ve dağlık bölgeleri, Adil ile Esme’nin hikâyesinin geçtiği mekânları oluşturuyor.

Taşacak Bu Deniz’in oyuncuları kimler?

Dizide Adil karakterini Ulaş Tuna Astepe, Esme karakterini Deniz Baysal canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Burak Yörük Oruç, Ava Z. Yaman Eleni, Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife, Aytek Şayan Şerif ve Zeynep Atılgan Fadime rolleriyle yer alıyor.

Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve Ulviye Karaca da kadrodaki isimler arasında bulunuyor.

Son bölümdeki gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar beklenirken Taşacak Bu Deniz’in 36. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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