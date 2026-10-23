ÖGG SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT: 123. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte sınav giriş yerleri ve sonuç açıklama takvimi

ÖGG sınavı, 123. temel eğitim ve 99. yenileme eğitimi kapsamında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Okul ve salon yerleştirme sonuçları açıklanırken belgelerindeki fotoğraflardan herhangi biri kendisine ait olmayan adaylar sınava alınmayacak.





Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının düzenlediği ÖGG sınavı için adayların okul ve salon yerleştirme işlemleri tamamlandı. 24 Ekim’de gerçekleştirilecek 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı’nın yerleştirme sonuçları, 2 Ekim 2026 Cuma günü ÖGNET üzerinden yayımlandı.