ÖGG SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT: 123. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte sınav giriş yerleri ve sonuç açıklama takvimi
ÖGG sınavı için okul ve salon yerleştirme bilgileri ÖGNET üzerinden yayımlandı, adayların sınava girişte dikkat etmesi gereken fotoğraf şartı da açıklandı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı’nın tarihi, giriş belgesiyle ilgili bilgiler, cevap anahtarı ve sonuç açıklama takvimi haberimizde.
ÖGG sınavı, 123. temel eğitim ve 99. yenileme eğitimi kapsamında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Okul ve salon yerleştirme sonuçları açıklanırken belgelerindeki fotoğraflardan herhangi biri kendisine ait olmayan adaylar sınava alınmayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının düzenlediği ÖGG sınavı için adayların okul ve salon yerleştirme işlemleri tamamlandı. 24 Ekim’de gerçekleştirilecek 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı’nın yerleştirme sonuçları, 2 Ekim 2026 Cuma günü ÖGNET üzerinden yayımlandı.
ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?
123. dönem temel eğitim ve 99. dönem yenileme eğitimi sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026’da yayımlanacak.
Adayların takip edeceği takvim şöyle:
- Sınav: 24 Ekim 2026, saat 10.00
- Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması: 27 Ekim 2026
- Sınav sonuçlarının açıklanması: 13 Kasım 2026
Sınav giriş yerleri ÖGNET üzerinden yayımlandı
Adayların sınava gireceği okul ve salonları belirleyen yerleştirme sonuçları ÖGNET üzerinden duyuruldu. Sınava girişte kimlik ve sınav belgelerinde bulunan fotoğrafların adaya ait olması gerekiyor.
T.C. kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formundaki fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının belirlenmesi durumunda aday sınava alınmayacak.
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai sonuçlar ilan edilecek. Takvime göre 123. dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026’da adayların erişimine açılacak.