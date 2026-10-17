HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ! 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
2026 yılında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü hurda teşviki ve ÖTV düzenlemesine ilişkin gelişmelere çevrildi. Özellikle 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımında ÖTV avantajı sağlanması gündemde. Bunun yanında, geniş ailelerin ilk otomobillerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik yerli otomobil desteği beklentisi dikkat çekerken, hurda teşviki ve ÖTV uygulamasının hangi şartlarla hayata geçirileceği araştırılıyor. Peki 25 yaş üstü araç sahipleri ÖTV'siz sıfır otomobil alabilecek mi? Hurda teşviki başladı mı, geniş ailelere yönelik yerli otomobil desteğinde son durum ne? İşte 2026 hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili merak edilenler...
Eski aracını yenilemek ve sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların hurda teşviki beklentisi devam ediyor. 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasını teşvik edecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı yönündeki gelişmeler, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Planlanan uygulamayla birlikte eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli üretim yeni otomobillere yönelik ÖTV avantajı sağlanması hedefleniyor. Diğer taraftan 3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri kapsaması planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da otomobil piyasasında yakından takip ediliyor. Peki 25 yaş üstü araçlar için ÖTV'siz sıfır araç dönemi başladı mı? Hurda teşviki Meclis'te hangi aşamada, 3 çocuklu ailelere yönelik destek ne zaman uygulanacak? İşte son gelişmeler...
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM
Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler için umut verici bir gelişme yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçen yıl Meclis’e sunduğu teklifi sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak yasanın çıkmaya yakın olduğunu belirtti. Öte yandan, gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar koşulları dikkate alındığında ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının mümkün olmadığını ifade etti.
Düzenlemenin bir diğer ayağını ise hurda araç teşviki oluşturuyor. 25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni yerli araç alımlarında ek avantajlar elde edecek. Bu sayede hem çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hem de trafikteki güvenliğin artırılması planlanıyor.
Sektör temsilcileri tarafından "otomotivde devrim" olarak nitelendirilen bu adım, sadece bir vergi muafiyeti değil, aynı zamanda düşük faizli ve uzun vadeli finansman desteklerini de beraberinde getiriyor. Togg başta olmak üzere Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden birçok markanın dahil edileceği bu teşvikle, yollardaki araç parkının gençleşmesi ve çevreci ulaşımın teşvik edilmesi de stratejik hedefler arasında yer alıyor.
TBMM’YE GELMESİ BEKLENİYOR
Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi. Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak. ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin ise Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği açıklandı.