SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?
2027 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında 31 bin 54 kişilik kadro ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlık sektöründe personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Karar doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadro dağılımında 25 bin 955 uzman doktor ve 5 bin 61 doktorun yanı sıra ebe, diyetisyen, sağlık memuru ve sağlık teknikeri pozisyonları da yer aldı. Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planı, 2027 yılında uygulanacak. Peki, sözleşmeli sağlık personeli alımında hangi kadrolar bulunuyor? Doktor ve uzman doktor kadrolarının sayısı kaç oldu? İşte 2027 yılı sağlık personeli istihdamına ilişkin kararın ayrıntıları…
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2027 yılında yapılması planlanan sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla toplam 31 bin 54 kişilik kadro belirlendi. Acil sağlık hizmetlerinden ilçe sağlık müdürlüklerine, sağlık evlerinden yataklı tedavi kurumlarına kadar farklı birimlerde görev yapacak personelin unvanları da kararda sıralandı. İstihdam planında en yüksek kontenjan uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılırken diğer sağlık meslek grupları için de sınırlı sayıda pozisyon oluşturuldu. Düzenlemenin 2027 yılında uygulanacak olması, sağlık personeli alımlarını takip eden adayların dikkatini karara çevirdi. Peki, 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli hangi kadrolarda istihdam edilecek? Kontenjan dağılımında hangi unvanlar bulunuyor? İşte karar kapsamında belirlenen kadro sayıları ve ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
KADRO DAĞILIMI
Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek. Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.