Emekliye Ocak zammında yeni ipuçları geldi! En düşük emekli maaşı için beklenen rakamlar

EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyon sürecinin ilk üç ayı geride kaldı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bu üç aylık dönemin kümülatif enflasyonu yüzde 5,57'ye ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında uygulanacak enflasyon kaynaklı artışın ilk bölümü ortaya çıktı.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon oranları da hesaplamaya eklenecek. Altı aylık dönemin tamamlanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.