DASK konuttaki sel hasarını karşılar mı? Su basan evlerdeki zarar hangi sigorta kapsamında karşılanır?
İstanbul başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar, çok sayıda evde su baskınlarına yol açtı. Özellikle bodrum katlardaki konutlarda meydana gelen hasarın ardından selden etkilenen vatandaşlar, “DASK sel hasarını karşılar mı?” ve “Su basan evlerdeki zarar hangi sigorta kapsamında karşılanır?” sorularına yanıt aramaya başladı. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Peki sel ve su basması zararını DASK karşılar mı? İşte detaylar.
İstanbul başta olmak üzere yurdun genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar neticesinde çok sayıda konut, bilhassa bodrum ve giriş kat daireler sel suları altında kaldı. Eşyaları ve evleri zarar gören vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında "DASK konuttaki sel ve su baskını hasarını karşılar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Zorunlu Deprem Sigortası kısa adıyla bilinen DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu); deprem ve depremin doğrudan yol açtığı yangın, patlama, tsunami ile yer kayması risklerini teminat altına alır.
DASK, konuttaki sel hasarını karşılamaz mı?
DASK kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası sadece deprem hasarını karşılıyor; sel hasarları DASK’tan ödenmiyor. Ancak Meclis gündeminde yasalaşmayı bekleyen Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) var. ZAS yasalaşırsa, konutlardaki sel zararını da DASK karşılayacak.
Evlerinde sel hasarı oluşan vatandaşların zararlarının karşılanabilmesi için özel sigorta şirketlerinden yaptırılmış ve içerisinde "Sel/Su Baskını Teminatı" bulunan isteğe bağlı bir Konut veya Eşya Sigortası poliçesinin bulunması şarttır.
Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.
Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı
İş durması
Kira mahrumiyeti
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
Tüm bedeni zararlar ve vefat
Manevi tazminat talepleri
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.
DASK Kapsamdaki Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.
DASK Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."