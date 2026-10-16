Tehdit edildi iddialarına açıklık getirdi: Cemil Tugay AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı

“AK Parti’ye geçmemde, yani bu kararı bana verdiren şey İzmir’in kentsel dönüşüm sorunu oldu. İzmir halkının kronikleşmiş pek çok sorununu halletmek için ama özellikle deprem riskini azaltacak kentsel dönüşümü bir an önce gerçekleştirmek için, İzmir’e vizyon kazandırmak için, bütününde İzmir’in hak ettiği hizmeti alması için böyle bir kararı aldım.”