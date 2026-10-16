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Tehdit edildi iddialarına açıklık getirdi: Cemil Tugay AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
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Adem Değirmenci
11:15, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:22, 16/10/2026, Cuma

Tehdit edildi iddialarına açıklık getirdi: Cemil Tugay AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı

AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TRT Haber yayınında parti değiştirme kararının perde arkasını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin karar sürecinde etkili olduğunu belirten Tugay, İzmir’in özellikle kentsel dönüşüm sorununu çözmek ve deprem riskini azaltmak için bu adımı attığını söyledi. Tugay, “Tehdit edilmedim, İzmir’in hayrına olduğunu düşündüğüm için parti değiştirdim” dedi.

KARARINDA MURAT KURUM İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

AK Parti’ye geçiş sürecini anlatan Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuyu değerlendirmeye başladığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm üzerine yaptıkları görüşmede Kurum’un kendisine AK Parti’ye katılması halinde birlikte çalışmak istediklerini söylediğini aktaran Tugay, ilk etapta böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Tugay, Kurum’un kendisine,
“Bağımsız olarak devam edebilirsin ama istersen AK Parti’ye de seni kabul ederiz, seninle çalışmak isteriz. Beğendiğimiz bir belediye başkanısın”
dediğini aktardı.

Kurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşebileceklerini söylemesi üzerine düşünmek için süre istediğini belirten Tugay, ailesi ve çevresindeki kişilerle istişare ettiğini, kararı üzerinde defalarca düşündüğünü kaydetti.

‘İZMİR’İN KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYORUM’

AK Parti’ye katılma kararındaki temel etkenin İzmir’in çözüm bekleyen sorunları olduğunu vurgulayan Tugay, özellikle kentsel dönüşüm ve deprem riskine dikkat çekti.

Tugay, kararını şu sözlerle anlattı:

“AK Parti’ye geçmemde, yani bu kararı bana verdiren şey İzmir’in kentsel dönüşüm sorunu oldu. İzmir halkının kronikleşmiş pek çok sorununu halletmek için ama özellikle deprem riskini azaltacak kentsel dönüşümü bir an önce gerçekleştirmek için, İzmir’e vizyon kazandırmak için, bütününde İzmir’in hak ettiği hizmeti alması için böyle bir kararı aldım.”

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLARIN YAKLAŞIMI BENİ ETKİLEDİ’

Tugay, karar sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların İzmir’in sorunlarına yönelik yaklaşımından etkilendiğini belirtti. Kentin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi için merkezi yönetimle uyumlu çalışmanın önemine değinen Tugay, İzmir’in hak ettiği hizmetleri almasını amaçladığını ifade etti.

‘TEHDİT EDİLMEDİM’

Parti değişikliğiyle ilgili iddialara da yanıt veren Tugay, herhangi bir tehdit altında karar almadığını söyledi.

AK Parti’ye katılma tercihini İzmir’in geleceği açısından değerlendirdiğini vurgulayan Tugay, kararının temelinde kentin sorunlarının çözümüne katkı sağlama düşüncesinin bulunduğunu dile getirdi.

Cemil Tugay’ın açıklamaları, özellikle kentsel dönüşüm, deprem güvenliği ve İzmir’in altyapı ihtiyaçları konusunda merkezi yönetimle kurulacak iş birliğinin parti değiştirme kararındaki belirleyici unsurlar olduğunu ortaya koydu.

Başlıklar :Cemil TugayAK Partiİzmir
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