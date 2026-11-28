İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantanın çalınması, dikkat çeken bir soruşturmayı beraberinde getirdi. 23 Kasım'da polise başvuran A.Y., içerisinde yüklü miktarda para ve altın bulunan çantayı komşusuna emanet ettiğini ancak değerli eşyaların çalındığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

150 MİLYONLUK EMANET HIRSIZLIĞINDA 'AHBAP' DETAYI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çantanın sahibi olduğunu belirten A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin kamuoyunda "AHBAP" olarak bilinen suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlendi.Bu gelişme üzerine ele geçirilen altın ve paraların söz konusu soruşturmayla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması için inceleme derinleştirildi. Yaklaşık 150 milyon liralık servetin kaynağı ve AHBAP dosyasıyla olası ilişkisi henüz netlik kazanmadı

POLİSİN DİKKATİ HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekiplerinin incelemesinde, çantanın emanet edildiği N.Ş. ile eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada eve girildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin ikamete girdiklerini tespit etti. Şüphelilerden Y.T.'nin evden aldığı para ve altınları arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi. Polis ekipleri, güvenlik ve asansör kameralarından yola çıkarak hırsızlığı 24 saatten kısa sürede aydınlattı.

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10 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN VE MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Çalınan çantaya E.H.'nin evinde yapılan aramada ulaşılırken ele geçirilen değerli eşyalar ve paralar muhafaza altına alındı.

6 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Hırsızlık olayı kapsamında N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı.

N.Ş. ve T.T. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Polis ekipleri, 150 milyon lira değerindeki emanetin AHBAP soruşturmasında tutuklu bulunan M.A.Y. ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.